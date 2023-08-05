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Spor

Rasmus Hojlund Manchester United’a imzayı attı

Manchester United, İtalya temsilcisi Atalanta forması giyen 20 yaşındaki Danimarkalı santrfor Rasmus Hojlund’u 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

16:53 . 5/08/2023 Cumartesi
IHA
Rasmus Hojlund imzayı attı

Rasmus Hojlund imzayı attı

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 2023-2024 sezonu hedefler doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. Manchester’ın kırmızı tarafı, geçen sezon İtalyan ekibi Atalanta’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 20 yaşındaki santrfor Rasmus Hojlund ile 5 yıllığına anlaşıldığını bildirdi.


Küçüklüğünden beri bu büyük kulübün hayranı olduğunun altını çizen genç oyuncu, Old Trafford’a Manchester United formasıyla çıkacağını günü heyecanla beklediğini söyledi. Söz konusu transferle ilgili konuşan Manchester United Futbol Direktörü John Murtough ise Rasmus’un olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu vurgulayarak Erik ten Hag yönetiminde mükemmel bir gelişim sağlayacağını belirtti.


20 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, geride kalan sezonda Sturm Graz ile 5’i Avusturya Ligi, 2’si Şampiyonlar Ligi Ön Eleme ve 2’si Avusturya Kupası olarak toplamda 8 maçta 6 gol, 3 asist üretti. Hojlund, Atalanta formasıyla ise Serie A’da 32, İtalya Kupası’nda 2 maçta forma giyerken toplam 35 maçta 10, 4 asistlik performans sergiledi.


#Rasmus Hojlund
#Manchester United
#Premier Lig
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