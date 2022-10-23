Spor Real Madrid Sevillayı 3 golle devirdi
FUTBOL FUTBOL

Real Madrid Sevilla'yı 3 golle devirdi

La Liga'da Real Madrid, Benzema'nın yokluğunda sahasında konuk ettiği Sevilla'yı 3-1 yendi. Eflatun beyazlıların genç oyuncusu Valverde karşılaşmada şık bir gole imza attı. Real Madrid-Sevilla maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Real Madrid 3-1 Sevilla maç özeti ve golleri izle
Valverde'nmin gol sevinci

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında lider Real Madrid sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid 5. dakikada Luka Modriç'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı başlarında beraberlik için rakip kaleye daha çok giden Sevilla, 54. dakikada Arjantinli futbolcusu Erik Manuel Lamela ile golü buldu.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yaptığı oyuncu değişiklikleriyle (Carvajal, Mendy, Modriç yerine Lucas, Rüdiger ve Asensio) toparlanan Real Madrid, Lucas Vazquez (Dk. 79) ve son haftaların formda futbolcusu Federico Valverde (Dk. 81) ile art arda bulduğu gollerle karşılamadan 3-1 galip ayrıldı.

Eflatun beyazlılarda Vinicius, iki golün asistini verdi.

Benzema oynayamadı

Real Madrid'in forvetteki en önemli ismi Fransız futbolcu Karim Benzema kas sakatlığından dolayı bu karşılaşmada forma giymedi.

Puanını 31'e çıkaran ve namağlup unvanını koruyan Real Madrid ligde liderliğini sürdürdü.

Sevilla ise 10 puanla 14. sırada kaldı.

Real Madrid-Sevilla maç özeti:

Fiorentina-Inter maçı nefes kesti: 7 gol
SPOR
Fiorentina-Inter maçı nefes kesti: 7 gol


Çılgın maç: 7 gol

Çılgın maç:
7 gol

​Fiorentina-Inter maçı nefes kesti.
Hamsik attıTrabzonspor kazandı

Hamsik attı
Trabzonspor kazandı

​Bordo-mavililer, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe liderliğe yükseldi

Fenerbahçe liderliğe yükseldi

​Sarı-lacivertliler Başakşehir'i 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.
Şaşkınlığını gizleyemedi

Şaşkınlığını gizleyemedi

​Jorge Jesus, Süper Lig'in çok kaliteli olduğunu ve bu kadarını beklemediğini söyledi.
Ozan Tufan <br>boş geçmedi

Ozan Tufan
boş geçmedi

​Hull City, Rotherham'ı 4 golle mağlup etti.
"Kaybettiğimiz için üzgünüz"

"Kaybettiğimiz için üzgünüz"

​Emre Belözoğlu, 1-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetini değerlendirdi.
Geri adım atmayacak

Geri adım atmayacak

​Orkun Kökçü, LGBT'ye asla destek olmayacağı kararını yineledi.
"Önemli galibiyet"

"Önemli galibiyet"

Abdullah Avcı, 1-0'lık Sivasspor galibiyetini değerlendirdi.
"Maçın hakkı beraberlikti"

"Maçın hakkı beraberlikti"

​Rıza Çalımbay, 1-0'lık Trabzonspor mağlubiyetini değerlendirdi.
Yalanlama geldi

Yalanlama geldi

​Galatasaray, Ronaldo ve Depay ile ilgilenmediklerini açıkladı.
Sürpriz sonuç

Sürpriz sonuç

​Liverpool lig sonuncusuna yenildi.
İlk kez<br>üst üste galibiyet

İlk kez
üst üste galibiyet

Karagümrük, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
Tribünden takip etti

Tribünden takip etti

​Sezonun ikinci yarısında forma giyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.