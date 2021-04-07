Real Madrid, Liverpool'a geçit vermedi (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid sahasında Liverpool'u ağırladı. Mücadeleyi İspanyol ekibi 3-1 kazandı.
Estadio Alfredo Di Stefano’da oynanan karşılaşmada Real Madrid, 27. dakikada Vinicius Junior ve 36. dakikada Marco Asensio’nun attığı gollerle mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapattı.
Liverpool 51. dakikada Salah’ın attığı golle farkı 1’e indirse de 65. dakikada yeniden sahneye çıkan Vinicius Junior skoru 3-1’e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
- Milli futbolcu Ozan Kabak, mücadeleye ilk 11’de başlarken 81. dakikada yerini Roberto Firmino’ya bıraktı.
Real Madrid-Liverpool maç özeti
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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool'u 3-1 mağlup etti
⚽ 27' Vinicius Junior
⚽ 36' Marco Asensio
⚽ 51' Mohamed Salah
⚽ 65' Vinicius Junior pic.twitter.com/ue3Xb8fuKc
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool'u 3-1 mağlup etti