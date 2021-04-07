Spor Real Madrid, Liverpoola geçit vermedi (ÖZET)
FUTBOL FUTBOL

Real Madrid Liverpool 3-1 maç özeti izle: Şampiyonlar Ligi maç özetleri

Real Madrid, Liverpool'a geçit vermedi (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında milli futbolcu Ozan Kabak’ın formasını giydiği Liverpool’u 3-1 mağlup ederek tur kapısını araladı. Real Madrid-Liverpool maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi DHA
Real Madrid Liverpool 3-1 maç özeti izle: Şampiyonlar Ligi maç özetleri
Real Madridli futbolcuların gol sevinçleri

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid sahasında Liverpool'u ağırladı. Mücadeleyi İspanyol ekibi 3-1 kazandı.

Estadio Alfredo Di Stefano’da oynanan karşılaşmada Real Madrid, 27. dakikada Vinicius Junior ve 36. dakikada Marco Asensio’nun attığı gollerle mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

Liverpool 51. dakikada Salah’ın attığı golle farkı 1’e indirse de 65. dakikada yeniden sahneye çıkan Vinicius Junior skoru 3-1’e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

  • Milli futbolcu Ozan Kabak, mücadeleye ilk 11’de başlarken 81. dakikada yerini Roberto Firmino’ya bıraktı.

Real Madrid-Liverpool maç özeti

Real Madrid-Liverpool maç özetini izlemek için tıklayınız

Manchester City Foden'ın son dakikalardaki golüyle Dortmund'u yıktı
SPOR
Manchester City Foden'ın son dakikalardaki golüyle Dortmund'u yıktı

Abone Ol Google News
Marmaraya yaz geliyor

Marmara'ya yaz geliyor

Sıcaklık normalin 6 derece üzerine çıkacak.
Çocuğuna Türk ismi koymak istedi

Çocuğuna Türk ismi koymak istedi

'Sözlükte anlamını bul getir' dediler, 9 ay sonra kazandı.
Amirallerin bildirisi için “Altına imzamı atıyorum” diyen İYİ Partili Çıray’dan geri adım: Zamanlaması ve üslubu sorunlu

​Amerikalı siyaset bilimci Türk SİHA'larını öve öve bitiremedi.

​Enerjide fiyatları düşürecek bir adım daha!

​Bildiri önemsizleştirilmek istense de yakın tarih, subayların darbelerin merkezinde olduğunu gösteriyor.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

​Öğrencilerin gözü kulağı bu haberdeydi.

10 yılı geçmiş olsa dahi iade edilebilecek.

​Türkiye Montrö Sözleşmesi ve emekli amiral bildirisini konuşurken Boğaz geçişlerine yeni kriter geldi.

​Çiftçinin tarım kredi borcuna yapılandırma imkanı.
Korkunç bilanço

Korkunç bilanço

Ülkede bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kimliklere<br>e-imza geliyor

Kimliklere
e-imza geliyor

​Bakan Soylu açıkladı: Yakın zamanda koyacağız.
Birinci dereceye<br>soruşturma yok

Birinci dereceye
soruşturma yok

​Güvenlik soruşturması teklifinde önemli değişiklik.
Her üç kişiden<br>birinde görülüyor

Her üç kişiden
birinde görülüyor

​Koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı araştırma.
377 FETÖ ve PKK'lının<br>malvarlığı donduruldu

377 FETÖ ve PKK'lının
malvarlığı donduruldu

​Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.