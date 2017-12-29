LA LİGA

Real Madrid taraftarının istediği isim belli oldu

Real Madrid taraftarları yapılan bir ankette, takımlarında görmek istedikleri futbolcu olarak
Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'i seçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kane 2017 yılında toplam 56 gole imzasını attı.

Kane 2017 yılında toplam 56 gole imzasını attı.

Fotoğraf: Reuters

İspanyol spor gazetesi Marca'nın internet sitesi üzerinden yaptığı ve yaklaşık 100 bin oyun kullanıldığı anket sonrası Real Madrid taraftarlarının gönlündeki isim ortaya çıktı.

Buna göre katılımcıların yüzde 34'ü Tottenham forması giyen ve 2017 yılını gol kralı olarak tamamlayan Harry Kane'i takımlarında görmek istediklerini bildirirken, yüzde 23'lük bir kısım Brezilyalı Neymar'ı, yüzde 14'lük kısım ise Mbappe'yi tercih etti.

Harry Kane Lionel Messi'yi geçti
Harry Kane Lionel Messi'yi geçti

İngiltere Premier Lig'de bugün saat 15.30'da başlayan Tottenham-Southampton maçında Harry Kane kariyeri adına önemli bir istatistik yakaladı.Ev sahibi ekibin golcüsü 2017 yılı itibariyle kaydettiği 53 golünü üç gol daha atarak 56'ya çıkardı ve Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi (54 gol) geçerek Avrupa'da 2017'nin en golcü oyuncusu oldu.🥇Harry Kane, 2017 yılının en golcü oyuncusu oldu. İngiliz golcü Southampton&#39;a attığı 2. golün ardından 54 gollü Lionel Messi&#39;yi geride bıraktı. pic.twitter.com/Yl2aRhxtSI&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Aralık 2017

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