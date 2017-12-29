Real Madrid taraftarının istediği isim belli oldu

İspanyol spor gazetesi Marca'nın internet sitesi üzerinden yaptığı ve yaklaşık 100 bin oyun kullanıldığı anket sonrası Real Madrid taraftarlarının gönlündeki isim ortaya çıktı.

Buna göre katılımcıların yüzde 34'ü Tottenham forması giyen ve 2017 yılını gol kralı olarak tamamlayan Harry Kane'i takımlarında görmek istediklerini bildirirken, yüzde 23'lük bir kısım Brezilyalı Neymar'ı, yüzde 14'lük kısım ise Mbappe'yi tercih etti.

#LaPortada 'Kane antes que Neymar' https://t.co/jVHDzqEepm — MARCA (@marca) 29 Aralık 2017