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Real Madrid'de Vinicius Junior topun ağzında

Real Madrid'de Vinicius Junior topun ağzında

11:3215/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Vinicius Junior, bu sezon çıktığı 34 maçta 24 gol atıp 14 asist kaydetti.
Vinicius Junior, bu sezon çıktığı 34 maçta 24 gol atıp 14 asist kaydetti.

İspanyol basınında Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior'la ilgili ayrılık haberleri yapılmaya başlandı.

Dünya devi Real Madrid'in son zamanlardaki en büyük yıldızı Vinicius Junior hakkında duyanları şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı oyuncunun son zamanlarda sergilediği bazı davranışların kulüp yönetimini oldukça rahatsız ettiği öne sürüldü.


Sport gazetesinin haberine göre; Florentino Perez'in kulüpte etkili bir rol üstlenen oğlu, babasına Vinicius ile yollarını ayırmasını tavsiye etti. Bu tavsiyenin arkasında finansal sebeplerin de yattığı iddia edildi.


Ayrıca, Vinicius Junior'ın çevresinin Real Madrid'den habersiz Suudi Arabistan ile bazı görüşmeler yaptığı da iddia edildi.





#Real Madrid
#Vinicius Junior
#Florentino Perez

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