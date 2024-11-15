Real Madrid'de Vinicius Junior topun ağzında

Dünya devi Real Madrid'in son zamanlardaki en büyük yıldızı Vinicius Junior hakkında duyanları şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı oyuncunun son zamanlarda sergilediği bazı davranışların kulüp yönetimini oldukça rahatsız ettiği öne sürüldü.





Sport gazetesinin haberine göre; Florentino Perez'in kulüpte etkili bir rol üstlenen oğlu, babasına Vinicius ile yollarını ayırmasını tavsiye etti. Bu tavsiyenin arkasında finansal sebeplerin de yattığı iddia edildi.





Ayrıca, Vinicius Junior'ın çevresinin Real Madrid'den habersiz Suudi Arabistan ile bazı görüşmeler yaptığı da iddia edildi.















