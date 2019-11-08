SÜPER LİG

Recep Niyaz ilk 11'i unuttu

Süper Lig'de iç sahadaki son 4 maçını kaybederek alt sıralarda kalan Yukatel Denizlispor'da sezonun ilk haftalarının yıldızlarından Recep Niyaz, daha sonra formaya hasret kaldı.

Haber Merkezi DHA
Recep Niyaz, Galatasaray karşısındaki performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Recep Niyaz, Galatasaray karşısındaki performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Fotoğraf: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) / DHA

Altyapıda yetişip Fenerbahçe, Bucaspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor maceralarının ardından yuvaya dönen 24 yaşındaki Recep Niyaz, geçen sezon attığı 12 gol ve asistleriyle 1'inci Lig'de 20 yıl sonra gelen şampiyonluğa büyük katkı yaptı. Bu sezon takımıyla Süper Lig'de boy gösteren hücum oyuncusu, ilk hafta Galatasaray ağlarını sarsarak galibiyette önemli rol oynadı.

İlk 4 maçın tamamında 11'de oynayan Recep, daha sonra formayı unuttu. Sürekli yedek kalan Recep Niyaz, oynanan son 6 lig maçının 4'ünde süre alamadı.

Recep, iç sahadaki Kasımpaşa maçında 14 dakika, son Demir Grup Sivasspor mücadelesinde ise ikinci yarıda oynadı. Taraftarlar, Sivas önünde haftalar sonra süre bulan genç yıldızı alkışlarla karşıladı.


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