SÜPER LİG

Resmen açıklandı: ​Erol Bulut, Fenerbahçe için tarih verdi

Resmen açıklandı: Erol Bulut, Fenerbahçe için tarih verdi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor maçının ardından ilk yarıda oynadıkları futbolun kendilerine hiç yakışmadığını belirterek, elde ettikleri galibiyetle Avrupa şansının doğduğunu söyledi. Erol Bulut ayrıca, 'Fenerbahçe'ye gidecek misiniz' sorusuna da tarih vererek yanıtladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Bulut'un çalıştırdığı Alanyaspor ligi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin üstünde bitirdi.

Erol Bulut'un çalıştırdığı Alanyaspor ligi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin üstünde bitirdi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’in 34. haftasında 3-2 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıda oynadıkları futbolun kendilerine hiç yakışmadığını ifade eden Erol Bulut, “Bunu Konyaspor iyi değerlendirdi. 2-0 haklı olarak öne geçtiler. Hiçbir karşılık vermedik ama bu bir istediğimiz oyun değildi. Biz burada mutlaka kazanıp üç puanı alarak sezonu bu şekilde tamamlamak istiyorduk. İlk yarıda iki değişiklik yaptık. Biraz kıpırdamaya başladık ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle. Futbolcularımız maçı 2-0’dan 3-2’ye getirdi, o açıdan çok mutluyum. İkinci yarıda gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Sezonun çok inişli çıkışlı geçtiğini anlatan Erol Bulut, “Sezon sonunu bu şekilde tamamlamak çok gurur verici bir olay. Sonuçta Alanyaspor’u ilk beşin içerisine soktuk. Avrupa şansı doğdu. Önümüzde çarşamba günü oynayacağımız bir kupa maçı var, şu an oraya odaklanıyoruz. İnşallah biz bu sezonu iki kupayla taçlandırırız” ifadelerini kullandı.

Erol Bulut futbolculuk zamanında Fenerbahçe forması giymişti.
Erol Bulut futbolculuk zamanında Fenerbahçe forması giymişti.

Fenerbahçe sorusuna tarih vererek yanıtladı

  • Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edilen ve hatta önümüzdeki hafta resmi olarak açıklanması beklenen Erol Bulut, "Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?" şeklinde kendisine yöneltilen soruya, "Çarşamba günü final var, finalden sonra netleşecek" cevabını verdi.

Fransızlar Luiz Gustavo ile görüştü: Teklife sıcak bakıyor
Fransızlar Luiz Gustavo ile görüştü: Teklife sıcak bakıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo’ya Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon talip oldu. Fransa’nın önde gelen gazilerinden L’equipe, orta sahaya takviye yapmak isteyen Lyon’un yeni sezonda Gustavo’yu kadrosunda görmek istediğini, ilk hedefinin Brezilyalı yıldız olduğunu yazdı.Marsilya’yı çalıştırdığı dönemde 33 yaşındaki orta saha ile birlikte çalışan Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, Brezilyalı yıldızı özellikle istiyor. Ancak bu transferde en büyük soru işareti Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe’den kazandığı yıllık 2.7 milyon euroluk ücret.Lyon başkanı, Gustavo ile görüştü Lyon Başkanı Aulas, Rudi Garcia’nın talebine rağmen Gustavo’nun maliyeti nedeniyle transfere mesafeli yaklaşıyor. Rudi Garcia, eski öğrencisi Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ile görüştüğü ve kendisini takımda görmek istediğini söylediği öğrenildi.Sarı-lacivertli takımda mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Gustova da Lyon’un teklifine sıcak bakıyor. Yeniden Fransa’ya dönmek isteyen tecrübeli futbolcu menajeriyle gelen teklifleri değerlendiriyor.Fenerbahçe Gustavo için bonservis ücretini belirledi Fenerbahçe, sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Gustavo için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Sarı- lacivertliler istediği bonservis ücreti verilirse Brezilyalı yıldızın satışına izin verecek.Gustavo ve Jailson isyan etti: İstemiyoruz!West Bromwich Albion Vedat Muriqi için geliyorFenerbahçe'den İrfan Can Kahveci harekatı: Transfer formülü bulunduLuiz Gustavo: &quot;Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor&quot;(🖇beIN Sports) pic.twitter.com/CHZRH2VD0G&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 15, 2020

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci harekatı: Transfer formülü bulundu
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci harekatı: Transfer formülü bulundu

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ısrarı sürüyor. Sar-lacivertliler 25 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek için yeni formüller üretmeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2024 yılında sona erecek olması ve Başakşehir'in Şampiyon Ligi'ne doğrudan katılacak olması da Fenerbahçe'nin bu transfer önündeki en büyük engel.Fenerbahçe'nin İrfan Can formülüFenerbahçe yönetimi Vedat Muriqi’in satılması halinde Başakşehir’in orta sahadaki yıldızı İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile masaya oturmayı planlıyor. Sportif direktörlüğe getirilecek Emre Belözoğlu, İrfan Can’ın transferini ısrarla istiyor.Bonservis + satıştan pay teklif edilecekVedat Muriqi’in satışından elde edilecek bonservis geliri İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe’nin elini güçlendirecek. Sarı-lacivertliler 8-9 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay teklif etmeyi planladığı gelen haberler arasında.West Bromwich Albion Vedat Muriqi için geliyorİrfan Can Kahveci transfer iddialarına yanıt verdiİrfan Can Kahveci, transfer iddialarına da cevap verdi. 24 yaşındaki futbolcu, “Başakşehir ile şampiyon olmak istiyorum sonra da Avrupa'ya transfer olmak istiyorum. Hedefim bu” diyerek tercihini gözler önüne serdi.İrfan Can Kahveci transfer iddialarına cevap verdi: Hangi takıma gidiyor?İrfan Can Kahveci kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?Video: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci paylaşımı: Her şutun gol olsun!


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