Spor Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larinde adale sakatlığı tespit edildi
FUTBOL FUTBOL

Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'de adale sakatlığı tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Adana Demirspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larinde adale sakatlığı tespit edildi
Rıdvan Yılmaz bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 resmi maça çıktı

Ligin 25. haftasında Adana Demirspor ile oynanan karşılamada sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle:

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ile aynı müsabakanın ardından uyluk arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Cyle Larin, MR görüntülemelerinden geçmiş, iki oyuncumuzun da uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."

Açıklamada, iki oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığına yer verildi.

Beşiktaş düze çıkamıyor
SPOR
Beşiktaş düze çıkamıyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Şenol Güneş ile bir görüşmemiz kesinlikle olmadı"
SPOR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Şenol Güneş ile bir görüşmemiz kesinlikle olmadı"
Ağızlarını diktiler

Ağızlarını diktiler

Sınırda bekleyen göçmenlerden akılalmaz protesto.
Türk cenneti

"Türk cenneti"

​Fransız haber ajansı mercek altına aldı.
Ev sahipliğine hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarıyla görüştü.

Bakan Çavuşoğlu: Hastalığı hafif geçiriyorum. ​
400 milyon TL'lik yatırım

400 milyon TL'lik yatırım

​Kastamonu'ya 2 buçuk yılda yapıldı.

​Bakanlık yeni sistemi duyurdu: Dikkat çeken tedbirler.

​"Arkadaşımı Allahuekber diye aradım"

​Eksi beş derecede korunuyor: Herkes görmek için akın ediyor.

Brezilya'da sel felaketi

Brezilya'da sel felaketi

​Ölü sayısı 34'e yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.