Spor Rıza Çalımbaydan Beşiktaş iddialarına cevap
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Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş iddialarına cevap

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adının Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılmasıyla ilgili, “Şu an bir şey söyleyemem. Şu an Sivas’tayız. Şu anda bana gelen hiçbir şey yok” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş iddialarına cevap
Rıza Çalımbay

Süper Lig’in 14. haftasında Hatayspor’u konuk eden ve sahadan 4-0 galibiyetle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, “Biz son zamanlarda sıkıntılar yaşıyorduk. Bugün de mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Ona göre hazırlandık. Karşımızdaki takım da şuan ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Ama biz bugün maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Kaçırdığımız pozisyonlar da oldu. Çok mutluyuz. Güzel bir galibiyet aldık. Bugün taraftarlarda ne olursa olsun sonuna kadar desteklediler. Taraftara da teşekkür ediyorum. Ligin ilk yarısında son 5 maçımız kaldı. Hepsi de zor maçlar. İyi takımlarla oynayacağız. Bu maçları da en iyi şekilde bitirmemiz lazım” dedi.

“Şu an bir şey söyleyemem”

Bir gazetecinin “İsminiz Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılıyor. Neler düşünüyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Rıza Çalımbay, “Şu an bir şey söyleyemem. Şu an Sivas’tayız. Bu konuyla ilgili konuşmaya gerek yok. Bir şey söyleyemem. Şu anda bana gelen hiçbir şey yok” yanıtını verdi.
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