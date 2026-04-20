12 kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk’ta bugün başlayan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 13’üncü şampiyonluk hedefiyle mindere çıktı.

Deneyimli sporcu, turnuvadaki ilk maçında Ermeni rakibi Albert Vandanyan ile karşı karşıya geldi. Kayaalp, etkili bir performans sergilediği mücadelede rakibini henüz 78’inci saniyede tuş ederek galibiyete uzandı.