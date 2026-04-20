Rıza Kayaalp'e 78 saniye yetti: Avrupa Şampiyonası'na hızlı başladı

13:2020/04/2026, Pazartesi
Rıza Kayaalp'in tek hedefi Avrupa şampiyonu olmak.
Arnavutluk’ta başlayan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ermeni rakibi Albert Vandanyan'ı 78’inci saniyede tuş ederek galibiyete uzandı.

12 kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk’ta bugün başlayan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 13’üncü şampiyonluk hedefiyle mindere çıktı.

Deneyimli sporcu, turnuvadaki ilk maçında Ermeni rakibi Albert Vandanyan ile karşı karşıya geldi. Kayaalp, etkili bir performans sergilediği mücadelede rakibini henüz 78’inci saniyede tuş ederek galibiyete uzandı.

Bu sonuçla şampiyonaya hızlı bir başlangıç yapan milli güreşçi, adını bir üst tura yazdırırken sıradaki rakiplerini beklemeye başladı.



