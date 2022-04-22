Rize'de Fenerbahçe'den gol yağmuru

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 6-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Diego Rossi, 45+3 (P), 45+9 (P) ve 51. dakikalarda Serdar Dursun, 66. dakikada Enner Valencia ile 76. dakikada Nazım Sangare kaydetti. Ayrıca mücadelenin 35. saniyesinde Rizespor'dan Fabricio Baiano gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
- Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 65'e yükseltti. Rizespor ise 30 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Rizespor ise deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak.