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Spor Rizede Fenerbahçeden gol yağmuru
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Rize'de Fenerbahçe'den gol yağmuru

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 6-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Diego Rossi, 45+3 (P), 45+9 (P) ve 51. dakikalarda Serdar Dursun, 66. dakikada Enner Valencia ile 76. dakikada Nazım Sangare kaydetti. Ayrıca mücadelenin 35. saniyesinde Rizespor'dan Fabricio Baiano gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

  • Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 65'e yükseltti. Rizespor ise 30 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Rizespor ise deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak.

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