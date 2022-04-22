Rize'de Fenerbahçe'den gol yağmuru

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 6-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Diego Rossi, 45+3 (P), 45+9 (P) ve 51. dakikalarda Serdar Dursun, 66. dakikada Enner Valencia ile 76. dakikada Nazım Sangare kaydetti. Ayrıca mücadelenin 35. saniyesinde Rizespor'dan Fabricio Baiano gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 65'e yükseltti. Rizespor ise 30 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Rizespor ise deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak.

SPOR Serdar Dursun tarihe geçti