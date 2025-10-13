Rizespor Karadeniz derbisine hazırlanıyor

Antrenman teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde salonda gerçekleştirilen antrenmanda üst vücut ve core egzersizleri yaptı.
Sahada koordinasyon istasyonları ile devam edilen çalışma, üç grup halinde ayak tenisiyle son buldu.
Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
