Rizespor, Kayserispor'a geçit vermedi

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip, Selim Ay'ın 48. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Alınan bu galibiyetin ardından Rizespor puanını 10'a yükseltti. Kayserispor ise 16 puanda kaldı. Gelecek hafta Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor sahasında Kayserispor 1-0 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Rizespor bir maç aranın ardından galibiyetle yeniden tanıştı. Kayserispor'un ise galibiyet hasreti 3 maça çıkmış oldu. Bu süreçte Hikmet Karaman'ın öğrencileri, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.