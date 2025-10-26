Yeni Şafak
Rizespor kötü gidişata dur demek istiyor

14:4726/10/2025, Pazar
AA
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.


Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.


Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan yeşil-mavili ekip 9 puan toplarken, ligdeki son maçında Kayserispor'u 3-1 yenen Samsunspor ise 16 puan elde etti.






