Rizespor Samsunspor'a hazırlanıyor

6/04/2026, Pazartesi
Çaykur Rizespor'da idman maçını kazanan takım.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki idmanda 5'e 2 pas çalışması ve topa sahip olma oyununun ardından dar alanda çift kale maç yaptı.


Karadeniz ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.


Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.





