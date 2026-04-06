Rizespor Samsunspor'a hazırlanıyor

Çaykur Rizespor'da idman maçını kazanan takım.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki idmanda 5'e 2 pas çalışması ve topa sahip olma oyununun ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Karadeniz ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.
#Süper Lig
#Çaykur Rizespor
#Samsunspor