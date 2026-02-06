Yeni Şafak
Rizespor yeni golcüsünü açıkladı: AEK'nın forveti kiralandı

22:056/02/2026, Cuma
AA
Haitili santrafor Frantzdy Pierrot formayı giydi.
Haitili santrafor Frantzdy Pierrot formayı giydi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Haitili santrafor Frantzdy Pierrot'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Haitili santrafor Frantzdy Pierrot'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.


Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamaya göre Yunanistan Süper Lig ekibi AEK'de forma giyen ve anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'ye gelen Pierrot, Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.


Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 30 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Haiti A Milli Takımı'nda 47 maçta 33 gol atan 1,94 metre boyundaki deneyimli forvet, bu sezon AEK formasıyla 21 maçta 4 gol attı. Yeni transferimiz Frantzdy Pierrot'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





