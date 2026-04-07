Rizespor'da Adedire Mebude'nin durumu belli oldu

Kulüp yönetim kurulu üyesi ve sağlık işleri sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "İskoçya Milli Takımı'nda sakatlığı nedeniyle son maçta oynamayan oyuncumuz Adedire Emmanuel Oluwatofunmi Awokoya-Mebude'nin yapılan muayene ve MR tetikleri sonucunda sol diz kapağı tendonunda patellar tendinit tespit edildi" ifadelerini kullandı.