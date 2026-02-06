Rockets'ı yenen Hornets galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Hornets, bu galibiyetle 1998-99 sezonunda üst üste kazandığı 9 maçtan sonra tarihindeki en uzun seriyi yakaladı.

Başantrenör Ime Udoka'nın bitime 8 dakika kala as oyuncularını kenara çektiği Rockets'ta ise Kevin Durant 31 sayıyla en skorer isim oldu. Jabari Smith Jr. 17 sayı, 11'de 3 şut isabetiyle oynayan Alperen Şengün ise 7 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle maçı tamamladı.