Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yayıncı kuruluşun hatası Galatasaraylı taraftarları korkuttu! Spiker sonradan düzeltti

Yayıncı kuruluşun hatası Galatasaraylı taraftarları korkuttu! Spiker sonradan düzeltti

21:18 18/04/2026, Cumartesi
G: 18/04/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncuları gol sonrası sevinç yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncuları gol sonrası sevinç yaşadı.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede sarı kart gören Roland Sallai'nin cezalı duruma düşüp düşmediği merak ediliyor. İşte detaylar...

Lider Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadelede Roland Sallai sarı kart gördü.

Yayıncı kuruluş ekranlara, Macar futbolcunun gelecek maç cezalı olduğu bilgisini getirirken gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

Roland Sallai'nin gördüğü bu sarı kart üçüncü sarı kartı oldu ve oyuncu Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşmedi.

Bu hata daha sonra maçı anlatan spiker tarafından düzeltildi.



#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
