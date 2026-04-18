Lider Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadelede Roland Sallai sarı kart gördü.

Yayıncı kuruluş ekranlara, Macar futbolcunun gelecek maç cezalı olduğu bilgisini getirirken gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

Roland Sallai'nin gördüğü bu sarı kart üçüncü sarı kartı oldu ve oyuncu Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşmedi.