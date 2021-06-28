Rosier'den Beşiktaş resti: "Bırakın gideyim"

Beşiktaş, yeni sezon öncesi hem transfer yapmak hem de geçen sezon iyi performans gösteren oyuncuları elinde tutmak istiyor. Siyah-beyazlı kulüpte kiralık sözleşmesi sona eren isimlerden biri de Valentin Rosier.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların büyük beğenisini kazanan 24 yaşındaki Fransız sağ bek için Beşiktaş yönetimi görüşmelerini sürdürüyordu. Rosier ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlı yönetim, Sporting ile yaptığı görüşmelerde henüz sonuç alamadı. Beşiktaş’ta kariyerine devam etmek isteyen Fransız oyuncu, görüşme aşamasında devreye girdi. Rosier, Portekiz ekibiyle görüşmelerde bulunarak Beşiktaş’a transferi konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

"Beşiktaş'a gideyim"

Sporting yöneticileri ile görüşen Rosier, “Bırakın Beşiktaş’a gideyim. Geçen sezonki başarımı devam ettirmek istiyorum. Orada iyi bir uyum yakaladım. Beşiktaş’a transferim konusunda bana kolaylık sağlamanızı istiyorum” dediği ifade edildi.

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24 yaşındaki oyuncunun Portekiz kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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