Ruben Amorim'den şaşırtan Altay Bayındır kararı: Derbi öncesi açıkladı

Ruben Amorim'den şaşırtan Altay Bayındır kararı: Derbi öncesi açıkladı

17:4412/09/2025, Cuma
G: 12/09/2025, Cuma
Teknik direktör Ruben Amorim
Teknik direktör Ruben Amorim

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Premier Lig 4. haftasında oynanacak Manchester City maçı öncesi kaleci tercihini duyurdu.

İngiltere Premier Lig 4. haftasında Manchester United deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.


Etihad'da oynanacak derbi karşılaşması öncesi United cephesi yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.


Manchester City maçı öncesi konuşan teknik direktör Ruben Amorim, yeni transfer Lammens'in yerine Altay Bayındır'ın kritik karşılaşmaya ilk 11'de çıkacağını açıkladı.


ALTAY BAYINDIR CİTY MAÇINDA İLK 11'DE

Ruben Amorim forma vereceği Altay için, "Devam edecek çünkü buna ihtiyacımız var. Bu, Altay'a olan güvenimizin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.




