SÜPER LİG

Ryan Babel'den kafa karıştıran paylaşım

Galatasaray'a imza atması beklenen Ryan Babel, geleceğiyle ilgili hiç kimsenin beklemediği sürpriz bir karar alabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Babel, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olmuştu.

Babel, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olmuştu.

Fulham'la sözleşmesi sona eren ve en iyi teklifi Galatasaray'dan aldığını açıklayan Hollandalı yıldız Babel'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

32 yaşındaki futbolcu sabah saatlerinde Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Geleceğimle alakalı, ben dahil hiç kimsenin beklemediği bir karar verebilirim" ifadelerini kullandı.

Babel'in bu paylaşımı Galatasaray'dan başka bir takıma transfer olabileceği şeklinde yorumlanırken, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında endişeye neden oldu.



Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.