Ryan Babel'den kafa karıştıran paylaşım

Fulham'la sözleşmesi sona eren ve en iyi teklifi Galatasaray'dan aldığını açıklayan Hollandalı yıldız Babel'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

32 yaşındaki futbolcu sabah saatlerinde Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Geleceğimle alakalı, ben dahil hiç kimsenin beklemediği bir karar verebilirim" ifadelerini kullandı.

Babel'in bu paylaşımı Galatasaray'dan başka bir takıma transfer olabileceği şeklinde yorumlanırken, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında endişeye neden oldu.

Its possible i could make a future decision nobody expected... not even myself... — Ryan Babel (@Ryanbabel) 21 Haziran 2019