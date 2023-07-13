Ryan Kent: Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyorum

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Ryan Kent, Rusya kampında soruları yanıtladı. 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olduğundan dolayı mutlu olduğunu açıkladı.





TRT Spor'a konuşan Ryan Kent'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Takımda benim gibi yeni oyuncular var. Takım kimyası oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu sezon başında maçlara yansıtmak istiyoruz"





'Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyorum'

"Fenerbahçe ile ilgili biraz konuştum Rıdvan Yılmaz'la ama bu sürede herhangi birinin kararımı etkilemesini istemedim.

Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, taraftar kitlesinin ne kadar geniş olduğunu biliyordum. Buraya gelirken en önemli etken, buradaki herkesin, her zaman kazanmak istemesiydi"





Edin Dzeko ile oynamak

"Edin Dzeko ile birlikte oynayacağım için çok heyecanlıyım. Harika bir kariyeri var. Çok mütevazı bir kişiliği var. Ondan öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Umarım ona bu sezon çok fazla gol atma imkanı sağlayabilirim"





'En iyi oyuncu Ronaldinho'

"Bana göre gelmiş geçmiş en iyi oyuncu Ronaldinho. Oynadığı zaman ona büyük hayranlık duyuyordum"





Arda Güler

"Arda Güler hakkında çok iyi şeyler duydum. Ona iyi bir kariyer diliyorum"





'Hayvanlara karşı bir ilgim var'

"Bizim ülkemizde insanlar Noel'de birbirine hediyeler verir. Ben de takım arkadaşıma yılan hediye etmiştim. Kabul etti mi bilmiyorum ama hayvanlara karşı bir ilgim var"





'Liverpool hayaliyle hareket etmiyorum'

"Liverpool'a geri dönme hayaliyle hareket etmiyorum. O kulübün harika altyapısında yetiştiğim için mutluyum. Doğru zamanda ayrıldım, şu anda buradayım. Olduğum yerde mutluyum"





Derbi maçları hakkında

"Türkiye'deki derbilerin atmosferinin ne kadar harika olduğunu duydum. Bu tarz maçlar özel maçlardır. Şartlar ne olursa olsun bu maçları kazanmak istersiniz"





"Bazı Türkçe kelimeler öğrendim ama öğrendiklerimi burada söyleyemem(Gülerek)"







