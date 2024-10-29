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Sacha Boey geri dönüyor

Sacha Boey geri dönüyor

16:0429/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
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Sacha Boey geri dönüyor
Sacha Boey geri dönüyor

Bayern Münih’te uzun zamandır sakatlık yaşayan eski Galatasaraylı yıldız Sacha Boey yeşil sahalara geri dönüyor. Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, sakatlığı bulunan Sacha Boey hakkında müjdeli haberi verdi. Peki, Sacha Boey’un sakatlığı ne zaman bitecek? İşte detaylar.

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, sakatlığı bulunan Sacha Boey ile ilgili açıklamada bulundu. Uzun zamandır forma giyemeyen yıldızın önümüzdeki haftalarda formasına kavuşması bekleniyor. Detaylar haberimizde.

GERİ DÖNÜYOR

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, sakatlığı bulunan Sacha Boey ile ilgili açıklamada bulundu.

Freund, Boey'un birkaç gün içerisinde takım antrenmanlarına katılacağını söyledi.

Christoph Freund, "Sacha Boey, topla antrenmanlara başladı, birkaç gün içerisinde yeniden takım antrenmanlarına katılacak. Yakında hazır olacağını umuyoruz." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih'e geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Alman ekibinde şu ana kadar 4 maçta sahaya çıktı 1 asist yaptı.



#Sacha Boey
#Bundesliga
#Bayern Münih

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