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Spor

Sacha Boey Fransa U-21 Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:52 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
22 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maçta süre alırken 1 gol 4 asistle oynadı.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maçta süre alırken 1 gol 4 asistle oynadı.

Galatasaray'ın bu sezon şampiyonlukta ciddi payı olan futbolcularından Boey'e kötü haber.


Fransa Futbol Federasyonu, ayak bileğinde sakatlığı bulunan Boey'nin 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Boey'nin yerine İtalya ekibi Lecce'de forma giyen Valentin Gendrey'nin kadroya dahil edildiği belirtildi.


Fransa, 21 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın D Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Norveç ile mücadele edecek.


#Sacha Boey
#Galatasaray
#Fransa U21
1 saat önce
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