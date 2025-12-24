Yeni Şafak
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıktı: Fenerbahçe seçime mi gidiyor?

10:0824/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Sadettin Saran, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturmada saç örneğinde kokain bulgusuna rastlandığı, hazırlanan raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği öğrenildi. Yargı sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Fenerbahçe Tüzüğü’nde yer alan maddeler, olası bir kesinleşme halinde sarı-lacivertli kulübün olağanüstü kongre sürecine girebileceğini gösteriyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’a yönelik adli soruşturmada yeni bir aşamaya gelindi. Yapılan incelemelerde Saran’ın saç örneğinde kokain testinin pozitif çıktığı, buna karşın kan, idrar ve tırnak örneklerinin negatif sonuç verdiği belirtildi. Hazırlanan adli raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulduğu kaydedildi.



Fenerbahçe Tüzüğü'nde net hükümler bulunuyor

Soruşturmanın yargı yoluyla kesinleşmesi halinde, Fenerbahçe Kulübü’nü ilgilendiren kritik maddeler gündeme gelecek. Kulüp tüzüğünün 6. maddesinde, “fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kullanım için satın alma, kabul etme veya bulundurma” suçlarından ceza alan kişilerin kulübe üye olamayacağı açık şekilde ifade ediliyor. Bu hüküm, kulüp başkanlığı dahil tüm üyelik statülerini kapsıyor.


Disiplin Kurulu süreci devreye girebilir

Tüzüğün 60. maddesine göre ise hakkında adli süreç devam eden üyeler, üyeliklerinin sonlandırılması ihtimaliyle tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edilebiliyor. Bu aşama, yargı kararının beklenmesi sürecinde kulüp içi işlemlerin başlatılmasına olanak tanıyor.


Başkanlık düşebilir, kongre gündeme gelebilir

Eğer Sadettin Saran hakkındaki suçlamalar yargı kararıyla kesinleşirse, Fenerbahçe başkanlığı görevini sürdürmesi mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda kulüp yönetimi için olağanüstü bir süreç devreye girecek. Mevcut tüzüğe göre, Olağan Seçimli Genel Kurul’a 6 aydan fazla süre bulunuyorsa, en geç 1 ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplanarak yeni başkan seçiliyor.


Takvim olağanüstü kongreyi işaret ediyor

Fenerbahçe’nin bir sonraki Olağan Seçimli Genel Kurulu’na yaklaşık 1,5 yıl olduğu dikkate alındığında, olası bir kesinleşme durumunda kulübün olağanüstü kongreye gitmesi güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.







