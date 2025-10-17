Yeni Şafak
Şahika Ercümen Gazze için daldı: Dünya rekoru kırdı

10:5617/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
AA
Şahika Ercümen bir kez daha dünya rekoru kırdı.
Şahika Ercümen bir kez daha dünya rekoru kırdı.

Milli sporcumuz Şahika Ercümen, Gazze'ye destek amacıyla Kaş’ta gerçekleştirdiği 107 metrelik dalışla kendisine ait olan dünya rekorunu yeniledi.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.


Tekneyle açıldığı Hidayet Koyu açıklarında tek nefeste 107 metre derinliğe inen dünya dalış rekortmeni milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Şahika, yeni bir başarıya imza attı.


"Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yapan Şahika, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirdi.


Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı döviz taşındı.





#Şahika Ercümen
#Gazze
#Kaş
