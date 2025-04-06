Şahinbey Ampute deplasmandan galibiyetle döndü: 2-0

İçeride ve dışarıda aldığı galibiyetlerle hedefine doğru ilerleyen Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Takımını 2-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Mavi-beyazlı takımın gollerini 7. dakikada Hamza ve 46. dakikada Mubarık kaydetti.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi alınan bu güzel galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Zorlu bir deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardık. Bundan sonra da alınacak galibiyetlerle hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz. Alınan galibiyeti taraftarlarımıza ve onursal başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na armağan ediyorum" dedi.