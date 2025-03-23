Şahinbey Ampute’den 9-0’lık farklı galibiyet

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştık ve hedefimize doğru ilerliyoruz. Yedinci hafta ligin kritik noktası olacak. O hafta da kim galip gelirse o şampiyon olacak. Temennimiz ve isteğimiz bu hafta olduğu gibi o günde galip gelerek şampiyon olmak. Şahinbey’in olduğu her yerde illaki başarı ve şampiyonluklar olur. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular şampiyonluk yolunda kenetlendik ve sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz" şeklinde konuştu.