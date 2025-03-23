Şahinbey Ampute’den 9-0’lık farklı galibiyet

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Konya Ampute Futbol Spor Kulübü Takımı’nı 9-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.
Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Konya Ampute Futbol Spor Kulübü Takımı’nı 9-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.
Şahinbey Belediye Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştık ve hedefimize doğru ilerliyoruz. Yedinci hafta ligin kritik noktası olacak. O hafta da kim galip gelirse o şampiyon olacak. Temennimiz ve isteğimiz bu hafta olduğu gibi o günde galip gelerek şampiyon olmak. Şahinbey’in olduğu her yerde illaki başarı ve şampiyonluklar olur. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular şampiyonluk yolunda kenetlendik ve sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz" şeklinde konuştu.