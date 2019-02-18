Sala'nın ailesinden flaş iddia: Öldürülmüş olabilir

Manş Denizi üzerinde geçirdiği uçak kazası sonrası hayatını kaybeden Sala için ülkesi Arjantin'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni sonrasında Arjantinli futbolcunun kuzeni Gatti, yaşananların kaza olamayacağını savunarak Sala'nın öldürülmüş olabileceğini ifade etti.

Neden tek başına gönderildi?

Olayın geniş kapsamlı araştırılması çağrısında bulunan Gatti, "Bu bir kaza değil, çelişkiler var. Sala öldürülmüş olabilir. Sala'yı o uçağa koyan ve pilotu kiralayan kişilerin araştırılmasını istiyoruz. Sala'yı neden tek başına gönderdiklerinin açıklanmasını istiyoruz" dedi.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

01:00 dk 23 Ocak 2019 Yeni Şafak Emiliano Sala'nın 'son' ses kaydı Cardiff City'nin yeni transferi Emiliano Sala'yı taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra radar sisteminden kaybolmuştu. 2 gündür süren arama kurtarma çalışmalarından henüz bir sonuç çıkmazken Arjantinli futbolcunun uçaktayken arkadaşlarına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı.

Futbolcu Sala'nın cesedi bulundu: Transfer parası ödenecek mi? Premier Lig ekibi Cardiff City, Nantes'dan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı transfer ettiğini duyurduğunda sadece Ada basını ve Fransa basını değil dünya spor medyası bu olaya oldukça geniş yer vermiş, Sala'nın istatistikleri haberleri süslemişti.Yeni takımına katılmak üzere Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan Sala'nın bindiği uçak denize düşmüş ve 7 Şubat'ta ünlü futbolcunun cesedine ulaşıldığı açıklanmıştı.Dünya bu trajediyi izlerken Nantes, henüz Sala'nın cesedi ortada dahi yokken Cardiff'ten 15 milyon Pound'luk transfer parasının ilk taksiti olan 5.2 milyon Poundu istemiş ve o andan itibaren olay hukuki boyutuyla konuşulmaya başlanmıştı.Uçak enkazındaki ceset Emiliano Sala'ya aitSpor hukuku konusunda Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri olan CAS Hakemi Avukat Emin Özkurt, istenen transfer ücretinin hukuki boyutunu, bu süreçte kulüplerin attığı doğru ve yanlış adımları, olayda sigorta ve havayolu şirketinin ne kadar sorumluluğu olduğu ile Sala'nın ailesinin tazminat talep etme hakkı olup olmadığı gibi konuları yenisafak.com için değerlendirdi.Yaşanan trajedinin ciddi bir maliyeti varAvukat Özkurt, Sala'nın ölmesinin her şeyden önce insanlık açısından büyük bir trajedi olduğunu belirterek, yaşanan bu trajedinin ciddi maliyetleri de beraberinde getireceğini söyledi.18 Ocak 2019'da Sala'nın Cardiff City tarafından sağlık kontrolünden geçirildiğini, yine aynı tarihte sözleşme imzalandığını hatırlatan Özkurt, "Aynı tarihte iki kulüp yetkilileri online bir sistem olan 'Transfer Eşleştirme Sistemi' üzerinden de Sala'nın Nantes'tan Cardiff'e geçtiğini onaylıyor. Bu onay, 18 Ocak itibariyle Sala'nın Cardiff'in futbolcusu olduğunu net bir şekilde kayda geçirmiş oluyor" dedi.Kazanın 21 Ocak'ta meydana geldiğini ve bu tarih itibariyle Sala'nın Cardiff'in sözleşmeli bir oyuncusu oluğuna dikkati çeken Özkurt, şöyle devam etti:"Nantes bu sözleşmeye dayanarak 'alacaklıyız' diyor ve 18 Ocak'taki işlemlerin ardından 7. gün, henüz Sala'nın cesedi bulunmadan, Cardiff'ten 5,2 milyon Pound'luk ilk taksidi istiyor. Bu adım ahlaki ve etik açısından elbette sorgulanabilir ancak hukuki açıdan çok tartışılacak bir durum söz konusu değildir çünkü Nantes kulübü Cardiff’e karşı sözleşmeden doğan hakkını talep ediyor.Cardiff'in yaptırdığı sigorta son derece önemliİşin Cardiff boyutunu ele alırsak, öncelikle şunu net bir şekilde ifade edelim Cardiff'in zararı olukça yüksek. Sadece Sala'nın transfer ücreti değil, sponsorluk, tanıtım yatırımı ve benzer süreçler nedeniyle bu olaydan yaklaşık 30 milyon Pound’a yakın zarara girmeleri söz konusu.Ancak Cardiff, kendi adına çok önemli bir adım atmış ve 18 Ocak'ta futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirip, sözleşme imzalarken Sala'yı 16 milyon Pound bedeli olacak şekilde ferdi kaza sigortası yaptırmış. Bu şu anlama geliyor, Cardiff, Sala'nın transfer ücretini sigorta şirketinden alabilecektir.Havayolu firması ve Sala'nın ailesinin durumu da ayrı ayrı ele alınmalı Sala'nın ölüm yolculuğundaki havayolu firmasının da bir şekilde bu işin içinde olacağını ve tazminat noktasında isminin geçebileceğini anlatan Özkurt, Sala'nın ailesine ilişkinse şunları söyledi:"Sala'nın uçağının düşmesi kendi kişisel bir işi sırasında yaşanan bir olay değil. Yeni takımına katılmak üzere yola çıkıyor. Bu bir iş kazası olarak nitelenir ve Sala'nın ailesi Cardiff'ten maddi ve manevi tazminat talep edebilir."Bu olay içinde pek çok dersi barındırıyorÖzkurt yaşanan olayın futbol dünyası açısından pek çok dersi içinde barındırdığına değinerek, "Özellikle ulaşımın futbolcunun kendi inisiyatifine bırakılmayıp, kulüp organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği bir kez daha öne çıktı. Sporcuların sigorta konusunun ne kadar hayati önem taşıdığı net bir şekilde görüldü. Kulüpler hem sportif açıdan hem de hukuki açıdan kendilerine düşen dersleri böyle trajik bir olayla dahi olsa net bir şekilde görmüş oldu" ifadesini kullandı.Video: Emiliano Sala'nın 'son' ses kaydı