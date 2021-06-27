Salih Özcan kararını verdi, imzayı attı

Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan, menajeri Dirk Hebel ile birlikte Bundesliga ekibi FC Köln’ün kulüp binasına giderek 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Köln’ün 5 yıllık anlaşma talebini genç oyuncunun geri çevirdiği öğrenildi.

Türkiye’den Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe ve Altay; Bundesliga’dan Union Berlin, Stuttgart, Schalke04, Eintracht Frankfurt, Mainz; İskoçya’dan Rangers; Belçika’dan Anderlecht kulüplerinden resmi transfer teklifleri alan Salih Özcan, altyapısından yetiştiği Köln’de kalmayı tercih etti.

Geçen sezon Köln’ü son anda küme düşmekten kurtaran teknik direktör Steffen Baumgart’ın defalarca görüştüğü oyuncuyu kalmaya ikna ettiği öğrenildi.

Almanya'nın U21 kadrosundaydı

U15’ten beri milli takımlarda oynayan ve 2020 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyon olan Almanya’nın kadrosunda bulunan Salih Özcan, Tokyo Olimpiyatları’nda da Almanya formasını giyecek.

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1.80 boyundaki Salih, sağ ayağını kullanıyor.

Hocası övgüler yağdırdı

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Almanya’nın Hollanda’yı 2-1 yenerek elediği maçın ardından Panzerler’in teknik direktörü Stefan Kuntz, Salih’e övgüler yağdırmıştı.

Kuntz, Hollanda Teknik Direktörü'nün kaybettikleri maçla ilgili, “Salih’ten nefret ediyorum ama onu takımımda görmek isterim” sözlerine şöyle cevap vermişti;

“Salih Özcan 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bizim için önemli bir isimdi. O benim lider oyuncularımdan biri. Hollandalı meslektaşım yarı finalden sonra ‘Özcan’dan nefret ediyoruz ama onu takımımızda görmek isteriz’ dedi. Salih'in kalitesine saygı duymaktan daha büyük bir övgü olamaz.”

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Gönlü ay-yıldızlı formada

Salih Özcan, U21 Alman Milli Takımı formasını son kez Japonya’da giyecek. Özcan U15’ten beri kesintisiz Alman milli takımlarında yer aldığı için U21’de 23 yaşına kadar oynama şansı yakaladı. Genç oyuncu, Tokyo Olimpiyatları’nın ardından ya Alman ya Türk A milli futbol takımını seçecek. Almanya’da hem Almanlar ve hem gurbetçiler tarafından çok sevilen Özcan’ın sosyal medyada çok sayıda takipçisi var.

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Salih Özcan’ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, yetenekli futbolcunun tercihini ay-yıldızlı formadan yana kullanması bekleniyor.