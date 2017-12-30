Salih Uçan: 8 milyon euro teklif gelmişti

İsviçre Ligi ekiplerinden Sion forması giyen Salih Uçan, dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu.

Skorer'e konuşan milli futbolcu, Sampdoria'dan kendisine gelen 8 milyon euroluk bir teklifi Aziz Yıldırım'ın reddettiğini söyledi ve şunları ifade etti:

Sion'da oynuyorum ve mutluyum. Benim oynamam lazım. Oynayan Salih, Buca'da ve Fenerbahçe'de iyi Salih. Ne zaman oynamamaya başladım. Benim için her şey kötü gitmeye başladı. Medya etkiliyor. İnsanlar artık olmayacak gibi düşünüyor. Geçen sene bir başladık. Takım kötü oynuyordu. Pereira, 'Ben sana güveniyorum' dedi. Her hazırlık maçında oynadım. Monaco maçını oynadım, ikinci günün sabahı 8 milyon euro transfer teklifi geldi Sampdoria'dan. Aziz Başkan, 'Salih'i yollamayacağız' dedi. Çok farklı gelişebilirdi her şey. Monaco'ya elendik, Advocaat geldi. Başakşehir maçını kaybettik, kesti beni. Avrupa maçında kötü oynuyorduk. 45 dakika sonra çıkardı. Geçmiş olsun... Ondan sonra oynatmadı. Orada kötü gidişin faturası bana kesildi. Benim için kötü oldu.