Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’ı 3-1 yenen Kasımpaşa’da teknik direktör Sami Uğurlu’nun görevine son verildi. Kasımpaşa ayrılığı kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Sami Uğurlu Kasımpaşa’dan neden ayrıldı, yerine kim gelecek? İşte detaylar.
Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’ı 3-1 yenen Kasımpaşa’da teknik direktör Sami Uğurlu’nun görevine son verildi.
SAMİ UĞURLU İLE YOLLAR AYRILDI
Kasımpaşa, Teknik Direktör Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Ayrılık kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada;
'Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla.' ifadeleri kullanıldı.
Sami Uğurlu bu sezon Kasımpaşa'nın başında 11 maça çıktı. 46 yaşındaki teknik adam 11 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.