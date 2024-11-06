Kamuoyuna Duyuru | Sami Uğurlu



Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Saygılarımızla,



Kasımpaşa… pic.twitter.com/Ut3m9EkPlT