Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kasımpaşa’da Sami Uğurlu’nun görevine son verildi

Kasımpaşa’da Sami Uğurlu’nun görevine son verildi

16:456/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kasımpaşa’da Sami Uğurlu’nun görevine son verildi
Kasımpaşa’da Sami Uğurlu’nun görevine son verildi

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’ı 3-1 yenen Kasımpaşa’da teknik direktör Sami Uğurlu’nun görevine son verildi. Kasımpaşa ayrılığı kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Sami Uğurlu Kasımpaşa’dan neden ayrıldı, yerine kim gelecek? İşte detaylar.

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’ı 3-1 yenen Kasımpaşa’da teknik direktör Sami Uğurlu’nun görevine son verildi.

SAMİ UĞURLU İLE YOLLAR AYRILDI

Kasımpaşa, Teknik Direktör Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Ayrılık kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada;

'Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla.' ifadeleri kullanıldı.

Sami Uğurlu bu sezon Kasımpaşa'nın başında 11 maça çıktı. 46 yaşındaki teknik adam 11 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.



#Kasımpaşa
#Sami Uğurlu
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
F harfi ile başlayan eşya