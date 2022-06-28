Şampiyon Devler Ligi'ne odaklandı

Süper Lig’de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edebilmek adına ön eleme oynama hakkı elde eden Trabzonspor’da gözler tamamen Devler Ligi’ne çevrilmiş durumda. Gerek yönetim gerek teknik heyet gerekse de futbolcular için şu anda en önemli nokta adlarını gruplara yazdırabilmek.

Bordo-mavililer açısından Devler Ligi’ne kalabilmek prestij açısından olduğu kadar ekonomik anlamda da büyük önem taşıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde yapılan divan kurulu toplantısında, “Şampiyonlar Ligi’ne kalmak demek takımın bir yıllık maaşının çıkması demek” yönündeki açıklamasıyla durumun önemini ortaya koymuştu.

Avcı'dan takıma uyarı

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Bordo-mavili takım açısından şu anda Şampiyonlar Ligi elemelerinin Süper Lig’de yeni başlayacak sezona ve TFF Süper Kupa maçına oranla çok daha önem arz ettiği de ifade edildi.

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın oyuncularıyla yaptığı değerlendirmede, “Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attık. Şimdi bunu taçlandırmak için önümüzde son derece önemli eleme maçları var. Bu maçları geçerek adımızı gruplara yazdırmamız lazım. Madem şampiyonuz, o unvana yakışır şekilde Devler Ligi’nde yer almalıyız” dediği öğrenildi.

Teknik heyet ile yönetimin yaptığı toplantılarda da Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek transfer hamlelerine devam edeceği de ifade edildi.

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