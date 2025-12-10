Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç: Karabağ Ajax'ı son anda elinden kaçırdı 2-4 (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında, Karabağ ile Ajax arasında oynanan mücadele nefesleri kesti. Maçın büyük bölümünü önde götüren Azerbaycan ekibi Karabağ, maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü goller ile karşılaşmadan 4-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Ajax bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almış oldu.





Karabağ 7 puanda kaldı

Şampiyonlar Ligi 2025-2026 lig aşamasında geride kalan 6 haftalık süreçte Azerbaycan temsilcisi Karabağ 7 puan topladı. İlk maçında deplasmanda Benfica'yı mağlup eden Karabağ, ikinci maçında Kopenhag karşısında sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Üçüncü maçında deplasmanda Athletic Bilbao karşısında 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Karabağ, Chelsea'yi konuk ettiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Napoli'ye deplasmanda 2-0'lık skorla kaybeden Karabağ, son olarak bu akşamki Ajax mücadelesinden 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.





Ajax'ın ilk galibiyeti

Ajax bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçı kaybetti. Inter, Marsilya, Chelsea, Galatasaray, Benfica karşısında çıktığı 5 maçı da kaybeden Ajax sadece 1 gol atabildi. Hollanda ekibi, bu akşam oynanan Karabağ maçını 4-2'lik skor ile kazanırken, bu sonuçla ilk galibiyetini almış oldu. Karabağ deplasmanın ardından Ajax Villarreal'e konuk olacak. Son maçında ise sahasında Olympiakos'u konuk edecek.



