Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç: Karabağ Ajax'ı son anda elinden kaçırdı 2-4 (ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç: Karabağ Ajax'ı son anda elinden kaçırdı 2-4 (ÖZET)

22:5310/12/2025, الأربعاء
G: 10/12/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
S
S

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında konuk ettiği Hollanda ekibi Ajax'a 4-2'lik skor ile mağlup oldu. Karabağ'ın bu sonuç ile Devler Ligi'ndeki puanı 7'de kalırken, Ajax ilk galibiyetini alarak 3 puan ile 33. sırada yer aldı. Karşılaşmanın geniş özetine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında, Karabağ ile Ajax arasında oynanan mücadele nefesleri kesti. Maçın büyük bölümünü önde götüren Azerbaycan ekibi Karabağ, maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü goller ile karşılaşmadan 4-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Ajax bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almış oldu.


Karabağ 7 puanda kaldı

Şampiyonlar Ligi 2025-2026 lig aşamasında geride kalan 6 haftalık süreçte Azerbaycan temsilcisi Karabağ 7 puan topladı. İlk maçında deplasmanda Benfica'yı mağlup eden Karabağ, ikinci maçında Kopenhag karşısında sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Üçüncü maçında deplasmanda Athletic Bilbao karşısında 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Karabağ, Chelsea'yi konuk ettiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Napoli'ye deplasmanda 2-0'lık skorla kaybeden Karabağ, son olarak bu akşamki Ajax mücadelesinden 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.


Ajax'ın ilk galibiyeti

Ajax bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçı kaybetti. Inter, Marsilya, Chelsea, Galatasaray, Benfica karşısında çıktığı 5 maçı da kaybeden Ajax sadece 1 gol atabildi. Hollanda ekibi, bu akşam oynanan Karabağ maçını 4-2'lik skor ile kazanırken, bu sonuçla ilk galibiyetini almış oldu. Karabağ deplasmanın ardından Ajax Villarreal'e konuk olacak. Son maçında ise sahasında Olympiakos'u konuk edecek.


Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu

#karabağ
#ajax
#uefa şampiyonlar ligi
#şampiyonlar ligi
#azerbaycan
#hollanda
#futbol
#maç özeti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz indirimiyle altın 6.000 TL'yi görür mü? Dolar için 2026 projeksiyonu