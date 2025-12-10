Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç: Karabağ Ajax'ı son anda elinden kaçırdı 2-4 (ÖZET)

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında konuk ettiği Hollanda ekibi Ajax'a 4-2'lik skor ile mağlup oldu. Karabağ'ın bu sonuç ile Devler Ligi'ndeki puanı 7'de kalırken, Ajax ilk galibiyetini alarak 3 puan ile 33. sırada yer aldı. Karşılaşmanın geniş özetine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında, Karabağ ile Ajax arasında oynanan mücadele nefesleri kesti. Maçın büyük bölümünü önde götüren Azerbaycan ekibi Karabağ, maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü goller ile karşılaşmadan 4-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Ajax bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almış oldu.
Karabağ 7 puanda kaldı
Şampiyonlar Ligi 2025-2026 lig aşamasında geride kalan 6 haftalık süreçte Azerbaycan temsilcisi Karabağ 7 puan topladı. İlk maçında deplasmanda Benfica'yı mağlup eden Karabağ, ikinci maçında Kopenhag karşısında sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Üçüncü maçında deplasmanda Athletic Bilbao karşısında 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Karabağ, Chelsea'yi konuk ettiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Napoli'ye deplasmanda 2-0'lık skorla kaybeden Karabağ, son olarak bu akşamki Ajax mücadelesinden 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Ajax'ın ilk galibiyeti
Ajax bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçı kaybetti. Inter, Marsilya, Chelsea, Galatasaray, Benfica karşısında çıktığı 5 maçı da kaybeden Ajax sadece 1 gol atabildi. Hollanda ekibi, bu akşam oynanan Karabağ maçını 4-2'lik skor ile kazanırken, bu sonuçla ilk galibiyetini almış oldu. Karabağ deplasmanın ardından Ajax Villarreal'e konuk olacak. Son maçında ise sahasında Olympiakos'u konuk edecek.