Samsunspor - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, bugün saat 20.00 karşı karşıya gelecek. Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.