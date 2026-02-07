Yeni Şafak
Samsunspor - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı

12:287/02/2026, Cumartesi
Video Asistan Hakem (VAR)
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor arasında bugün oynanacak müsabakanın VAR’ı Adnan Deniz Kayatepe oldu.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, bugün saat 20.00 karşı karşıya gelecek. Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Karadeniz derbisinde Adnan Deniz Kayatepe VAR, Hakan Yemişken de AVAR olarak görev alacak.



#Süper Lig
#Samsunspor
#Trabzonspor
