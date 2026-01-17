Yeni Şafak
Samsunspor'a Holse'den kötü haber

Holse, bu sezon çıktığı 26 maçta 7 gol atıp 4 asist kaydetti.
Holse, bu sezon çıktığı 26 maçta 7 gol atıp 4 asist kaydetti.

Samsunspor'un Danimarkalı kanat oyuncusu Carlo Holse'nin, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle Gençlerbirliği kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Samsunspor'da Holse şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdiği duyuruldu.


Oyuncuya geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, Holse'nin Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.






