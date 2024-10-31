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Sanchez varsa problem yok

Sanchez varsa problem yok

Umut Yılmaz
10:3831/10/2024, Perşembe
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Davinson Sanchez'in Beşiktaş maçındaki gol sevinci
Davinson Sanchez'in Beşiktaş maçındaki gol sevinci

Galatasaray, Davinson Sanchez'in yokluğunda sıkıntı yaşıyor. 28 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım; Sanchez'in oynamadığı 6 maçta ise 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da en dikkat çekici oyunculardan biri Davinson Sanchez oldu. Defans hattında gösterdiği üst düzey performansı, ofansta attığı goller ve yaptığı asistlerle besleyen Kolombiyalı stoper, son olarak Beşiktaş filelerini havalandırmayı başardı.


Galatasaray başarılı savunmacının varlığında namağlup unvanını elde ederken, tüm mağlubiyetleri Sanchez'in yokluğunda yaşadı. Bu sezon 28 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da 6 resmi maçı kaçırırken; sarı-kırmızılılar bu maçlarda 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray bu sezon yaşadığı 3 mağlubiyette de Sanchez forma giymedi. TFF Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilen Galatasaray'da Sanchez kadroda olmasına rağmen süre almadı. Deneyimli stoper, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunu da kaçırırken; Galatasaray, Young Boys'a hem içeride hem dışarıda yenilerek turnuvaya veda etti. Ayrıca Süper Lig'de de sadece Sanchez'in forma giymediği Kasımpaşa maçında puan kaybı yaşandı.



Piyasa değeri yükseldi

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde 9,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Sanchez, sarı-kırmızılı takımda sergilediği performansla piyasa değerini yükseltti. Transfermarkt verilerine göre Kolombiyalı oyuncunun 18 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Avrupa'dan birçok dev kulübün yakından takip ettiği Sanchez, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 gol ve asistlik performans sergiledi.









#Galatasaray
#Davinson Sanchez
#Beşiktaş

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