Spor Selahattin Baki Teknik direktör konusunda sona geldik
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Selahattin Baki: Teknik direktör konusunda sona geldik

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki yaptığı açıklamada, teknik direktör konusunda sona geldiklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selahattin Baki: Teknik direktör konusunda sona geldik
Selahattin Baki

Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra henüz resmi olarak bir hocayla anlaşmayan Fenerbahçe'de, düğüm çözülüyor. Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, teknik direktör konusunda sona yaklaştıklarını söyledi.

Selahattin Baki yaptığı açıklamada, "Hoca gelmeden oyuncu almamıza kızanlar var ancak teknik direktör konusunda sona geldik. Gelecek hocamızın da isteğiyle hızlı bir şekilde transferi bitirip önümüze bakmamız gerekiyor. Bu sene gerçekten çok önemli" ifadelerini kullandı.

  • "4-5 majör oyuncu alacağız"
  • Transfer konularına da değinen Baki, "Biz geçen sene geniş kadroyu kurduk. Bu sene 4-5 majör iyi oyuncu almayı planlıyoruz. Böylece tekeri çabuk döndürmeyi istiyoruz" dedi.

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