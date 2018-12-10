Selim Kosif: Eserinizle gurur duyun

Tarihinin en karanlık günlerini yaşayan Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu ve 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar yönetim ve futbolculara tepki gösterirken eski yönetici Selim Koisf'ten dikkati çeken bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'deki seçimde Ali Koç'a oy veren genel kurul üyelerine tepki gösteren Kosif, "Eserinizle gurur duyun" ifadelerini kullandı. Kosif'in daha sonra bu paylaşımını sosyal medya hesabından sildiği görüldü.



