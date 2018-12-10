SÜPER LİG

Selim Kosif: Eserinizle gurur duyun

Fenerbahçeli eski yönetici Selim Kosif, sosyal medya hesabından Ali Koç'a oy veren genel kurul üyelerine tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe bu sezon 4. kez bir maçta kalesinde 3 gol gördü.

Fenerbahçe bu sezon 4. kez bir maçta kalesinde 3 gol gördü.

Tarihinin en karanlık günlerini yaşayan Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu ve 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar yönetim ve futbolculara tepki gösterirken eski yönetici Selim Koisf'ten dikkati çeken bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'deki seçimde Ali Koç'a oy veren genel kurul üyelerine tepki gösteren Kosif, "Eserinizle gurur duyun" ifadelerini kullandı. Kosif'in daha sonra bu paylaşımını sosyal medya hesabından sildiği görüldü.

Selim Kosif, Aziz Yıldırım’ın son yönetiminde kulüpte görev almıştı.
Selim Kosif, Aziz Yıldırım’ın son yönetiminde kulüpte görev almıştı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.