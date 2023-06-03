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Spor

Şenol Güneş: Anladığım kadarıyla havuza kir attık

Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından sitemkar konuştu, "Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir attık. Neleri konuşacağımı bilmiyorum." dedi.

21:59 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup eden, 14 maçlık yenilmezlik ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.


TFF'de Genel Kurul üyesi ve Beşiktaş'ın teknik direktörü olduğunu vurgulayan Güneş, "Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var. TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir attık. Neleri konuşacağımı bilmiyorum. TFF'de kongre olacak. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu. Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.




#Şenol Güneş
#SÜPER LİG
#Beşiktaş
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