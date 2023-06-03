Şenol Güneş: Anladığım kadarıyla havuza kir attık

TFF'de Genel Kurul üyesi ve Beşiktaş'ın teknik direktörü olduğunu vurgulayan Güneş, "Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var. TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir attık. Neleri konuşacağımı bilmiyorum. TFF'de kongre olacak. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu. Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.