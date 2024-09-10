Şenol Güneş imzayı attı: Şampiyonluk yarışında varız

11 yıl sonra yeniden yuvaya dönen teknik direktör Şenol Güneş, taraftar ve basının karşısına çıktı. 5. kez bordo-mavili kulüpte teknik direktörlük görevine getirilen tecrübeli çalıştırıcı için Ganita-Faroz Sahili'nde imza töreni düzenlendi.





Başkanı Ertuğrul Doğan’ın da katıldığı törendeki açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:









Şenol Güneş: Sizlerin desteğiyle yaşıyorum





"Heyecanım var. Sizlerin desteğiyle yaşıyorum. Müzeden almışlar kaleci kazağını. Yine bir Beşiktaş maçıyla, Fenerbahçe'nin sahasında futbolu bırakmıştım. Futbol hayatımın son dönemlerinde çok uzak kaldığım bir büyük takımın, doğduğum büyüdüğüm heyecanla coşkuyla iş yaptığım Trabzonspor'a tekrar geri döndüm. Başkana, yönetime, taraftarlara bu sıcak ortak için teşekkür ediyorum."

Ertuğrul Doğan, 1987 yılında Beşiktaş ile oynanan jübile maçında giydiği formayı Şenol Güneş'e hediye etti.





" İmzayı boş mukaveleye attık"

"İmzayı bugün attık. İmzayı boş mukaveleye attık. Sadece imza atmak değil. İmza atmasak bile size söz veriyorum ki Trabzonspor'un başarısı için her şeyi yapacağım. İmzalar kağıt üzerine atılır önemli olan burayı yaşamaktır. Burada olduğum için çok mutluyum. Sizlerle kazanacağımız başarılar ile gurur duyacağım. Benim gönlümdesiniz ben de sizin gönlünüzde olduğumu biliyorum. Allah yolumuzu açık etsin."





"Şampiyonluk yarışında varız"





"Bir tecrübem var tabii ki. Kaybetmeyi ve kazanmayı gördüm. Oldukça mesafe aldım. Trabzon'u ve Türk futbolunu biliyorum, Trabzonspor'un sıkıntılarını görüyorum. Anadolu'nun bağrından çıktı ve çok büyük başarılarla Trabzonspor tüm dünyaya kendini kanıtladı. Şampiyonluktan sonra kabul etmek lazım, her takım için yaşanabilir, dönüşüm olarak sıkıntı oldu. Beklenti büyüktü, karşılığı düşük oldu. Bu da kamuoyunda tartışmayı getirdi, özgüven sorunu oldu. Güvensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Kadroda büyük değişimler oldu. İdeal bir 11 çıkarmak istiyoruz. Yarışmak istiyoruz. Ligde puan kayıpları var. Avrupa'dan elendik. Şampiyonluk yarışında varız, bu hedefi kovalayacağız."













"Her oyuncu gidebilir, yeni oyuncular gelir"





"Hedefimiz takımı tanımak, devre arasına kadar en iyi şekilde yarıştırabilmek, eksikler varsa başkan da söylüyor, 'en iyisini yapacağız' diyor. Başaracak gücümüz var. Hiçbir medya mensubuna takım ve oyuncularla ilgili beyanatım olmadı. Trabzonspor'un artıları ve eksileri var, sorunları var, çözümleri var. Her oyuncu gidebilir, yeni oyuncular gelir. Burası Trabzonspor, ben de dahil herkes değişebilir. Önemli olan sürekli başarıyı getirecek anlayışı getirmektir."





"Teknik adam olarak yanıma birini alabilirim"





"Sportif direktör, teknik danışman, performans antrenörü, analiz hocası, sağlık heyeti her şey konuşulabilir. Ben de dahil hiç kimse Trabzonspor'un üstünde değil. İhtiyaca göre adam alacağız. Şu ana kadar sportif direktör konuşmamız olmadı. Teknik adam olarak yanıma birini alabilirim. Performans analisti olarak Trabzonlu bir arkadaş aldık, analizle ilgili alacağız."





"Eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz"





"13 Eylül transferin son günü. Avrupa'da bitti. Elimizde 14 yabancı oyuncu var. Transferi başkanımız ve yönetim yapıyor. Her türlü teklifi getiriyorlar. Forvete Simon Banza'yı aldık. Henüz bizimle değil. Onuachu olsaydı alınmayacaktı. Alacağımız oyuncu yük değil katkı yapmalı. Onuachu faydalı ama ekonomik tarafı var. O veya bir başkası. Oyuncu da, hoca da, çalışan da dahil Trabzonspor'a katkı yapması için alınacaktır. Elimizde birçok oyuncu var ya henüz sahaya çıkmadı ya daha katkı vermedi. Onuachu katkı yaptı. Koşullar oluşursa 3 gün içinde olursa olur. Olmasa da çaresiz değiliz. Onuachu 1 sene önce yoktu, şimdi ayrıldı. Eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz, bu bir gerçektir. Biri de Onuachu'dur."













"Türk oyuncu üretilmesini isterim"





"Ben genelde daha fazla Türk oyuncu üretilmesini isterim. Bir kural varsa, belli plan dahilinde olmasını isterim. Bunu TFF'de de kısmen söyledim. Parça parça alıntı daha yanlış olur. 5-10 yıllık plan yapılır. Bunları konuşmak şu an doğru değil."





"Beşiktaş'ın hava ve formunu kırmak istiyoruz"





"Her maça kazanmak için çıkacağız. Oyun içinde çoğu zaman hücum etmeyi düşünüyoruz. Rakibi rahatsız eden, oyuna hakim olan takım olmak istiyoruz. Rakibimiz (Beşiktaş) ligde bir hava ve form yakaladı. Onu kırmak istiyoruz. Bize ilk dakikadan son dakikaya kadar destek olun. Maçın ne zaman sonuçlanacağı belli olmaz. Benim için zor bir maç, takım için yeni bir başlangıç. Öyle bir maç olacak ki başlangıcın iyi olmasını diliyorum."









Ertuğrul Doğan: Şenol Güneş ile olmak çok büyük gurur





"Telefon görüşmemiz sonrası onun kulübe olan sevgisine bir kez daha şahit olduk. Sağ olsun onların şampiyonlukları ile büyüdük. Bizim için onunla burada olmak çok büyük bir gurur. Başkanlığım için de büyük bir gurur. Kendisi ilk andan itibaren heyecanını bize yansıttı. Biz birlik olmak zorundayız. Biz bu birliği sağlarsak inanın her şey yoluna girecek. Şenol Hocamızı anlatmaya gerek yok."

Ertuğrul Doğan taraftarları selamladı.





"Teknik ekibe ve oyuncularına sahip çıkın"





"Bir ricam var, çok önemli ekonomik hamleler gerçekleştiriyoruz. Sahada taraftarımızı mutlu eden sonuçlar alamadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Şenol Hocamla beraber yeni bir dönemin açılacağını düşünüyorum, kendisine ve ekibine çok güveniyorum. Sonuçlar ne olursa olsun ilk günden itibaren Trabzonspor'un teknik ekibine ve oyuncularına sahip çıkın. Biz birlik olursak her şey çok daha hızlı şekilde yola girecek."





"Yabancı kuralında değişim olacak"





"Yabancı sayısı konusunda değişim olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki sezonlar için bir değişim düşünülüyor. Belli bir kıstas olmalı. Ülkesinde milli olma olabilir, yaş olabilir. Faydalı oyuncular olmalı. Geldikten sonra satılırsa belli bir getiri getirir. Bu teknik bir konu. Hocamız daha iyi değerlendirecektir."





"Önümüzdeki yıl borcu konuşmayacağız"

"Çok ciddi projelerle ilgili görüşmelerimiz devam ediyoruz. Sermaye artırımı ile ilgili gelir beklentimiz var. 2-3 projemiz daha var. Trabzonspor'un gerçekten kalıcı bir başarı için ekonomik tablosunu düzeltmesi gerekiyor. Bu olmazsa olmaz. Ekonomiyi yürütürken sahada da başarılı olmalıyız. Camiamızın, taraftarlarımızın mutlu olmak hakkı. İlk gün söyledim, en zor ve en sıkıntılı başkanlık bana nasip olacak diyorum. Borcu bitirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl bunları konuşmayacağımız bir yıl olacak."



























