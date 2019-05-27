Şenol Güneş kadroya çağırmayı düşündüğü ismi açıkladı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'da kampa girdi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kamp otelinde düzenlediği basın toplantısında öne çıkanlar şöyle;
"İzleyenlere keyif veren bir futbol oynayacağız"
- "İki hazırlık maçında da (Yunanistan-Özbekistan) daha önce kadroya çağırıp oynatmadığımız ve yeni çağırdığımız oyuncuları denemek istiyoruz. Eldeki oyuncularımızın en iyisini yapmasını bekliyoruz. Milli Takım'a çağrılmayan futbolcuların da kendini hazır tutmasını istiyoruz. Hazırlık kampımızın asıl amacı Fransa ve İzlanda maçları olacak. Oyuncularımız hem özgür hem sorumluluk sahibi olacaklar. Tek vücut olacağız, farklılıklardan nefes alacağız. Pes etmeyen, hırslı ve izleyenlere keyif veren bir futbol oynayacağız. İki maçta 6 puan var. 4 puan çok iyi. 3 puan sadece İzlanda'yı yenmek, iyi derim."
"10 seneye damga vurabilecek bir ekibimiz var"
- "Avrupa şampiyonasına katıldığımızda 1. basamağa gelmiş oluruz. 2020'de Avrupa, 2022'de Dünya Kupası'na gidersek sonraki 10 seneye damga vurabilecek bir ekibimiz var. Geçmişten dersler çıkardık. Geleceği planlamak istiyoruz. Sadece sonuçlarla mutluluk kurmak yerine aile, arkadaşlık havası içinde başarıya ulaşmak ülkemiz adına daha sevindirici olur.
"Trabzonspor'da Hüseyin'in çıkışı var"
- "Hasan Ali'nin dinlenmeye ihtiyacı olduğu için hazırlık maçlarında düşünmeyebilirim. Gökhan Gönül'ün sakatlığı var, Zeki'ye orada bakabilirim. Düşündüğümüz ama almadığımız Hüseyin Türkmen var. Ozan, Çağlar hiç oynamadı. Ligin yorgunluğu içinde olan oyuncuları yine dinlendirebiliriz. Üst üste maç oynayanlar var, psikolojilerine bakacağız. Oyuncuların uyumu kadar, bireysel performansları da görmek istiyorum. Cenk hiç oynamadığı halde forma verdik, oynadığı zamanlardankinden daha iyi performans verdi. Çağlar hiç oynamadı mesela... Merih var, Ozan var. Trabzon'da Hüseyin'in çıkışı var. Şuna inansınlar, sevgimiz de adaletimiz de var. Adil olmamız sevgimizin önündedir."
"Cumhurbaşkanımızdan oyuncu tavsiyesi istedim"
- "Birlikte hayal etmeye, umutlu ve mutlu olmaya ihtiyacımız var. Son toplantıda Cumhurbaşkanımız ile konuştuk. En iyisini yapmak istiyoruz. Hatta ona da dedim ki, oyuncu olarak tavsiyeniz varsa söyleyebilirsiniz. Herkesin fikrine, düşüncesine ihtiyacımız var."
"Fransa maçını imtihan maçı olarak görüyorum"
- "Fransa'nın çok iyi oyuncuları var. Acaba kadroları hakkında ne diyorlar merak ediyorum. Her tarafta oyuncuları var. Fransa ve İzlanda maçlarını çok önemsiyorum. Bu maçların daha gündemde olması normal. Fransa maçını oyuncularım için imtihan maçı olarak görüyorum. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kazanacak çok şeyimiz var. Tesadüfen kazanırsak çıkar onu da söyleriz. Kaybedersek kazanmak isteyen takım olarak kaybedelim."
Yabancı tartışması
- "Biz nasıl yabancı alıyoruz? İngiltere, İspanya, Almanya'nın aldığı oyuncuları alabiliyor musunuz? Almanya sizden Bruma'yı yatırım diye alıyor. Siz 5 milyona şampiyon olmak için oyuncu alıyorsunuz."
"Yabancı sayısı düşürülebilir"
- "14 yabancının çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bugün için sayı fazla. Yabancı sayısı düşürülebilir. 14 yabancı kararı verilirken bu sayı için belirli kriterler vardı ama hiç uygulanmadı. O zaman azaltalım."
"Oğuzhan'ı oynatmak için aldım"
- "Şampiyon takımdan 1 oyuncu aldık. Emre Taşdemir, tanıdığım bir oyuncu. Hücuma dönük bir oyuncu. Zaten Türkiye'de sol bekte sıkıntı var. En iyi gördüğümüz şu an Hasan Ali var. Emre de tıpkı Oğuzhan gibi oynamadan aldığım oyunculardır. Kaybolmasını istemediğim oyuncular. Oynamaları lazım. Onlara da tavsiyem var. Oynayacakları takımlara gitmeleri. Oğuzhan'ı oynatmak için aldım, bu maçta da oynatacağım."
"Emre'nin genç oyuncudan farkı yok"
- "Şu an Emre Belözoğlu'nun çalışmalarına bakıyorum, genç bir oyuncudan farkı yok. Sen bir şey yapmadan genç oyuncuya 'Şunu yap, bunu yap' dersen, o da bir süre sonra 'Sen de yap' der. Böyle olmamız lazım."
Yorum