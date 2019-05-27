Şenol Güneş kadroya çağırmayı düşündüğü ismi açıkladı

Beşiktaş'taki görevini tamamlayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. 10 seneye damga vurabilecek bir Milli Takım olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, kadroya çağırmayı düşündüğü ama almadığı oyuncuyu da açıkladı.