Şenol Güneş Kiev maçında oynamayacak futbolcuları açıkladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında yarınki müsabakaya dair değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş, “İkinci maçımızı oynayacağız. Avantajlı bir skorla sahaya çıkıyoruz. Umarım kendi sahamızda, kendi oyunumuzu oynayarak, kazanarak turu geçmek istiyoruz. Tüm amacımız bu. Oyuncularım iyi çalıştı. Çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz” dedi.

“Amartey ve Masuaku yok"

Sakatlıkları süren Daniel Amartey ve Arthur Masuaku’nun son durumuna ilişkin bir soruya yanıt veren Güneş, “Elimizdeki oyunculardan bir 11 çıkarmaya çalışıyoruz. Bizimle kamp yaparak belli bir aşama kaydeden, oyun sistemine uyum sağlayan oyuncularla ön planda olan bir dönem geçirmeye çalıştık. Yeni gelen oyuncularla da buna katılım yapmaya çalıştık. Hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Amartey ve Masuaku yok. Daha önce orada oynayan oyuncularımız var. Yokluklarını hissettireceklerini düşünmüyorum. Hiçbir oyuncuma olumsuz olarak bakmıyorum” şeklinde konuştu.

"Onana'nın gitmesiyle ilgili bir durum yok"

Tecrübeli teknik adam, kiralık olarak gönderileceği iddia edilen yeni transfer Jean Onana ile ilgili şunları kaydetti:

“Dışımızda her şey konuşuluyor. Transferle ilgili konuşmak istemiyorum. Onana bizim oyuncumuz. Görev alınca en iyisini yapacaktır. Gitmesiyle ilgili bir durum yok. Elbette oyuncular gidebilir veya gelebilir. Onana adaptasyon süreci geçiriyor. Bizden kaynaklanan bir durum yok. Ben Onana kiralanacak demedim. Başkan da demedi. Bunları biz söylemiyoruz. Transferler kulübün idaresine uygun yapılır. Şu anda maça hazırlanıyoruz. Transfere verecek bir cevabım yok. Elimizden giden oyuncu yok. Onana’nın gitmesiyle ilgili bir durum yok.”

“Kiev sıradan takım değil"

Yarınki rakipleri Dinamo Kiev’in zor bir ekip olduğunu belirten 71 yaşındaki çalıştırıcı, “Dinamo Kiev, Ukrayna milli takımının iskeletini oluşturuyor. İyi bir takım. Oyunun iki yönünü de iyi oynuyorlar. Güçlü ve ciddiye alınması gerek bir takım. Zor bir takım. Goller attık, goller yedik. Dikkatli olmamız gerek. Taraftarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Kontratağı iyi kullanan bir takım. Kiev, sıradan bir takım değil” değerlendirmesinde bulundu.

Ghezzal ve Cenk Tosun'un son durumu

Teknik direktör Şenol Güneş, Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun’un sakatlıklarını atlattığını aktardı.

Ghezzal’ın iyi çalıştığını belirten Güneş, “Bizle idmana çıkan her oyuncu bizim oyuncumuzdur. İyi çalışıyordu. Sonra ufak bir adele sakatlığı yaşadı. Sonra ailesiyle ilgili bir konu oldu. Yeniden idmanlara başladı. Umarım daha iyi olacak. Antrenmanda değerlendireceğiz. Ghezzal çok iyi bir oyuncu” şeklinde konuştu.

Cenk Tosun’un oynamayı çok istediğinin altını çizen Şenol Güneş, “Cenk uzun bir sakatlık geçirdi. Zaman zaman isteği var. Şu araya kadar bir sıkıntı yaşamamalı. Çıkıp oynar yine bir şey olursa aradaki zamanı kaybetmiş olacağız. Cenk çok iyi çalışıyor. 10 dakikalık bir verim için oynatıp sakatlanmasını istemem. Olası bir sakatlık varsa oynamasını istemem. Cenk daha iyi bir durumda. Ne kadar maçı kaldırır o da bilmiyor. Belli bir süre oynayabilir” ifadelerini kullandı.







