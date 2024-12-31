Şenol Güneş'in aklı Avrupa'da

Sahada mutlaka kazanma duygusunun olacağını kaydeden teknik direktör Şenol Güneş, "Samsunspor 2024 yılını bana göre çok iyi geçirdi. Zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Takım olmaya aynı zamanda iyi sonuçlar almaya ihtiyacımız var. O yüzden oynayacağımız bu maç hem puan hem de oyun açısından önemli olacaktır. Kazandığımız anda şu andaki hedef olarak yukarıda Avrupa kupalarında olma iddiası ve lig sıralamasında ki yerimiz için önemli" dedi.

Ligde üst üste maç kazanamayan bir takım olarak gözüktüklerini kaydeden Şenol Güneş, "Kaybettiğimiz puanların telafisinin olmadığını biliyorum. Onun tek telafisinin gelecek maçları kazanmak olduğuna göre daha iyi oynayamaya ihtiyaç var. Sırlamadaki yerimizin de daha üst sıralarda olacağımızı düşünüyorum. Ama bu zor dönemi henüz bitirmiş değiliz, umarım ki Samsunspor maçıyla başlayan bir seri devam ettiririz. Ayrıca bu maçı kazandığımızda 3. olan takımı geçme şansımızın umutlarımızın olacağı bir maç olacaktır diye düşünüyorum Çünkü üst üste maç almayan bir takım olarak gözüküyoruz. Bu görüntü de bize yakışmıyor" ifadelerini kullandı.