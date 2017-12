Şenol Güneş’in golcüleri kapışılıyor

Türk futbolunun önemli isimlerinde Şenol Güneş, çalıştırdığı takımlarda şampiyonluk mücadelesi vermesinin yanı sıra ortaya çıkardığı isimlerle de dikkat çekiyor. Futbolun mutfağından gelen tecrübeli teknik adam futbolculuk yaşantısındaki başarısını,teknik adam olarak da sürdürmeye devam ediyor. Gittiği her takıma yenilik ve güç katan deneyimli teknik adam bugüne kadar 5 isimi gol kralı olarak futbol kamuoyuna sunarken, gittiği her takımda etkili golcüler ortaya çıkardı. Güneş’in son esiri ise Cenk Tosun oldu. Milli oyuncu, İngiltere’nin Everton kulübüne resmi transferi an meselesi.

İlk kralı Shota Arveladze oldu



Teknik Direktör Şenol Güneş’in ilk gol kralı Shota Arveladze oldu. Trabzonspor’da yolları kesişen ikili 1995-96 sezonunda önemli bir ivme yakalayan bordo-mavili takım da şampiyonluğu kaçırırken, Gürcü oyuncu ise 25 gol ile gol kralı oldu. Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor’da önemli bir performans sergileyerek Avrupa takımlarının kıskacında olan Shota ertesi sezon 1996-97’de Holllanda’nın köklü kulüplerinden Ajax transfer oldu.





İkinci kral Fatih Tekke ise Rusya’nın yolunu tuttu



Güneş, efsane olduğu Trabzonspor’da ikinci gol kralı olarak ise Fatih Tekke’yi çıkardı. Yetenekleriyle bilinen ancak kendini göstermek sıkıntı yaşayar.

Tekke, Güneş’in elinde adete yeniden doğdu ve 2004-05 sezonunda 31 golle gol kralı oldu. Tekke, 2006-07 sezonunda ise Rusya’nın Zenit Petersburg takıma transfer oldu. Fatih, Rus kulübünde lig şampiyonluğu ve UEFA Kupası şampiyonluğunu elde etti.





Üçüncü golcü Burak Yılmaz



Şenol Güneş’in Türk futboluna sunduğu yeni isimlerden biride Burak Yılmaz oldu. Türk futbolunun yeni yıldız adayı olarak görüldüğü senelerde Beşiktaş’ta sol açık, Manisaspor’daki umut vaat eden performansından sonra Fenerbahçe’de sağ açık mevkilerinde yetenekleriyle birlikte kaybolan.

Burak Yılmaz’ın Eskişehirspor macerasından sonra geldiği Trabzonspor’da Şenol Güneş’in elinde adeta yeniden doğdu. 2011-2012 sezonunda 33 golle gol kralı olan oyuncu, 2012-2013 sezonu başında ise yolu Galatasaray ile kesişti.





Bursaspor’da Fernandao parladı



2014-15 sezonunda Bursaspor’u çalıştıran Teknik Direktör Şenol Güneş, yeşil-beyazlı takımda ilk senesinde 10 gol atan oyuncu Fernandao.

Güneş’in Bursaspor’u çalıştırdığı sezonda ise 22 gol atarak gol krallığı yarışını ilk sırada bitirdi. Şenol Güneş’in parlattığı Fernandao, bu başarısını ertesi sezon Fenerbahçe’ye transfer olarak aldı.





Bitti denilen Gomez, Alman Milli Takımına tekrar seçildi



Şenol Güneş, Bursaspor’da kısıtlı imkanlara rağmen elde ettiği başarının ardından Beşiktaş’ın başına geçti. Siyah-beyazlı takımda iki yıl üst üste şampiyon olan deneyimli teknik adam tarihi başarılara imza attı.

İtalya’nın Fiorentina ekibinde sakatlıklarla boğuşarak geçirdiği formsuz sezonun ardından fizik, kondisyon ve moral olarak çöküntüde olan Mario Gomez, Güneş’in elinde eski günlerine dönerek attığı gollerle dikkat çekmeye başladı. Siyah-beyazlı takımdaki bu performansı yıldız oyuncuya yeniden Alman Milli Takımı’nın kapılarını açtı. Attığı 26 golle gol kralı olan oyuncu, ertesi sezon Almanya dönerek Wolfsburg takımına transfer oldu.





Sırada Cenk Tosun var



Teknik Direktör Şenol Güneş’in elinde hayat bulan diğer golcü ise Cenk Tosun oldu. Güneş’in son eseri olan milli oyuncu, A Milli Takım forması altında ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan maçlarda performansıyla ve attığı gollerle göz doldurdu. Avrupa devlerinin radarına girmeyi başaran oyuncunun İngiltere’nin Everton kulübüne transfer olması bekleniyor.