Beşiktaş'ta üst üste gelen galibiyetlerin sevinci yaşanırken, teknik direktör Şenol Güneş oyuncularına öz güven aşılıyor.





Beşiktaş forması giyen her futbolcunun yetenekleri sayesinde bu kulübe geldiğini dile getiren Güneş'in, "Formsuzluklar olabilir, ancak bu formsuz oyuncuların kötü futbolcu olduğunu göstermez. Hepinize güveniyorum. Siz de kendinize inanın ve güvenin. Zor maçları kazandık. Önümüzde yine zorlu maçlar var. Formayı kim hak ederse o giyecek. Hepinizin çalışmasından memnunum" dediği öğrenildi.





Siyah-beyazlılar üst üste 5 maçını kazanınca bir anda zirveye yaklaştı ve 3. sıraya yerleşti. Beşiktaş, yarın Fatih Karagümrük, hafta sonu da Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.





Net dokunuşlar





Teknik direktör Şenol Güneş ile takımın performansı da arttı. Valerien ismael döneminde yedek kalan Gedson ve Cenk Tosun, takımın en iyi iki ismi olarak dikkat çekiyor. Kaleyi Mert'e teslim eden tecrübeli teknik adam, milli kalecinin yeniden doğmasını sağlarken, Tayfur, Redmond ve Salih gibi isimler de kendine geldi.











