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Spor

Güneş'in şifresi forma adaleti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takıma yaptığı dokunuşlarla dikkat çekti. Son 5 haftada aldığı galibiyetlerle yukarıya tırmanan siyah-beyazlılarda, deneyimli teknik adam en büyük dokunuşu iyi çalışan herkese forma vermesi oldu.

12:03 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş ile Beşiktaş bu sezon 8 Süper Lig maçında 2.38 puan ortalaması tutturdu.

Şenol Güneş ile Beşiktaş bu sezon 8 Süper Lig maçında 2.38 puan ortalaması tutturdu.

Beşiktaş'ta üst üste gelen galibiyetlerin sevinci yaşanırken, teknik direktör Şenol Güneş oyuncularına öz güven aşılıyor.


Beşiktaş forması giyen her futbolcunun yetenekleri sayesinde bu kulübe geldiğini dile getiren Güneş'in, "Formsuzluklar olabilir, ancak bu formsuz oyuncuların kötü futbolcu olduğunu göstermez. Hepinize güveniyorum. Siz de kendinize inanın ve güvenin. Zor maçları kazandık. Önümüzde yine zorlu maçlar var. Formayı kim hak ederse o giyecek. Hepinizin çalışmasından memnunum" dediği öğrenildi.


Siyah-beyazlılar üst üste 5 maçını kazanınca bir anda zirveye yaklaştı ve 3. sıraya yerleşti. Beşiktaş, yarın Fatih Karagümrük, hafta sonu da Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.


Net dokunuşlar

Teknik direktör Şenol Güneş ile takımın performansı da arttı. Valerien ismael döneminde yedek kalan Gedson ve Cenk Tosun, takımın en iyi iki ismi olarak dikkat çekiyor. Kaleyi Mert'e teslim eden tecrübeli teknik adam, milli kalecinin yeniden doğmasını sağlarken, Tayfur, Redmond ve Salih gibi isimler de kendine geldi.




#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Süper Lig
10 dakika önce
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Güneş'in şifresi forma adaleti
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