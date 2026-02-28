Yeni Şafak
Serdal Adalı'dan sürpriz karar: Maçı deplasman tribünden izleyecek

Serdal Adalı'dan sürpriz karar: Maçı deplasman tribünden izleyecek

15:1028/02/2026, Cumartesi
DHA
Serdar Adalı, siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte tribüne geçti.
Serdar Adalı, siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte tribüne geçti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor karşılaşması öncesi taraftarlarla bir araya geldi ve mücadeleyi takip etmek için deplasman tribününe girdi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 24'üncü haftasında bugün saat 16.00’da Kocaelispor'a konuk olacak.


Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, taraftarlarla birlikte Kocaeli Stadyumu’na geldi.


Deplasman tribünü önünde taraftarlarla fotoğraf çektiren Adalı, daha sonra siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte tribüne geçti.


Serdal Adalı’nın karşılaşmayı deplasman tribününden takip edeceği bildirildi.







