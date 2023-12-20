Serdar Dursun Galatasaray-Karagümrük maçına damga vurdu

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon sosyal medyada gündem haline geldi.
Karagümrük'ün eşitliği yakaladığı pozisyonda yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerli sayılmadı. 90+1. dakikada topun kaleye gittiği anda ayağını uzatan Serdar Dursun'un ofsaytta olması muhtemel golü engellemiş oldu.
Eski Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'un hamlesi sonrasında muhtemel gol gerçekleşmezken sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada konuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaştı.
Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve derbi öncesinde lider Fenerbahçe ile puanlarını eşitlemiş oldu.