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Spor

Serdar Dursun Galatasaray-Karagümrük maçına damga vurdu

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasının son bölümünde gündem olan bir pozisyon yaşandı. Deplasman ekibi 90+1. dakikada eşitliği sağlarken yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Topun kaleye gittiği anda ayağını uzatan Serdar Dursun'un ofsaytta olması muhtemel golü engellemiş oldu.

22:47 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 23:11 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon sosyal medyada gündem haline geldi.

Karagümrük'ün eşitliği yakaladığı pozisyonda yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerli sayılmadı. 90+1. dakikada topun kaleye gittiği anda ayağını uzatan Serdar Dursun'un ofsaytta olması muhtemel golü engellemiş oldu.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'un hamlesi sonrasında muhtemel gol gerçekleşmezken sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada konuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaştı.

Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve derbi öncesinde lider Fenerbahçe ile puanlarını eşitlemiş oldu.








#Galatasaray
#Fatih Karagümrük
#Süper Lig
2 gün önce
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