Serdar Dursun Galatasaray-Karagümrük maçına damga vurdu

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon sosyal medyada gündem haline geldi.

Karagümrük'ün eşitliği yakaladığı pozisyonda yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerli sayılmadı. 90+1. dakikada topun kaleye gittiği anda ayağını uzatan Serdar Dursun'un ofsaytta olması muhtemel golü engellemiş oldu.