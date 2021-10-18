Sergen Yalçın açıkladı: "Milli araya kadar forma giyemeyecek"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting'i konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yarın oynanacak kritik mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.
Başarılı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Mücadele eden ve üç puanı alan Beşiktaş'ı görmek istiyoruz"
- "Kendi oyunumuzdan ödün vermemeye çalışıyoruz. Dortmund maçında hücum oynayan, riskleri de alan bir Beşiktaş vardı. Yarın da isteğimiz bunu görmek. İyi oynayan, mücadele eden ve 3 puanı alan Beşiktaş'ı görmek istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi kolay değil."
"Sakatlıklar ritmimizi bozdu"
- "Peş peşe gelen sakatlıklar ritmimizi bozdu. Sakatlık dönüşü oyuncularımızın, oyunun içine girmeleri bazen beklendiği gibi olmuyor. Yavaş yavaş onları sahaya döndürmek istiyoruz. Benim tek isteğim oyuncuların sağlıklı şekilde takıma dönmesi."
"Tek düşüncemiz kazanmak"
- "Yarınki maçı kazanamazsak grupta ilk iki hedefimiz kalmayacak. Tabii ki kazanmak istiyoruz, sonrasına bakacağız. İlk iki şansımız olabilir mi, aslında onu düşünmüyoruz. Tek düşüncemiz yarın kazanmak, sonrasını birlikte görürüz."
"N'Sakala ve Pjanic oynayacak"
- "Süper Lig'de yabancı kuralı var, o açıdan bazı bölgelerde bazı oyuncuları kullanamıyoruz. N'Sakala'nın bölgesi en rahat olduğumuz bölge. O bölgede genelde Türk oyuncular oynatıyoruz. Sporting maçında N'Sakala oynayacak. Miralem Pjanic'in sakatlığı geçti, yarın onu da kullanacağız."
"Kalede Ersin olacak"
- "Mert tecrübeli bir kaleci, Ersin de U21 Milli Takımın kalecisi. Ersin zaten maçtan kısa süre önce geldi. Kaleci konusunda problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Yenilen golleri genelde kalecilere bağlıyoruz, bu doğru değil. İyi kaleciler basit goller yer. Yarın akşamki Sporting maçına Ersin Destanoğlu ile başlayacağız."
"Atiba milli araya kadar yok"
- "Atiba, Başakşehir maçından önce ısındığı sırada topa vururken ayağını yere vurmuş. Kullanmayabilirdik de ama oynamak istedi, sonra çıktı. Bir dahaki milli araya kadar olmayacak gibi. N'Koudou ve Mehmet Topal önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak."
"Alex ile başlayacağız"
- "Yarın maça Alex Teixeira ile başlayacağız."
Kamp sorusu
- "Bugün kamp yapıyoruz. Normal prosedürde yapıyoruz ama bazı özel durumlar olduğunda oyuncular evde dinlensin diye yapmıyoruz. Herhalde böyle sorunlar sadece bizim ülkede oluyor. İşler biraz kötü gidince 'Kamp yapmıyor musunuz' gibi 50 tane soru ortaya çıkıyor."