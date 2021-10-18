Sergen Yalçın açıkladı: "Milli araya kadar forma giyemeyecek" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting maçı öncesi takımın son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Ersin Destanoğlu, N'Sakala, Miralem Pijanic ve Alex Teixeira'nın yarınki maça ilk 11'de başlayacağını söyleyen Yalçın, Atiba'nın ise yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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